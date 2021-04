Αυτή είναι η αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Ισραήλ

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν τη μεγαλύτερη έως σήμερα αμυντική συμφωνία , όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Elbit Systems Ltd. θα λειτουργεί ένα κέντρο εκπαίδευσης για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία βάσει ενός συμβολαίου ύψους περίπου 1,68 δισ δολαρίων, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο.

The biggest defense agreement between Israel and Greece:

Following an international tender, the Greek Government approved the Israel MoD’s bidding win to establish a flight academy for the Hellenic Air Force, which will be built and operated by @ElbitSystemsLtd 1/3 pic.twitter.com/7J7yGy2I4w

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) January 5, 2021