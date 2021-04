Βασιλακόπουλος: Να είναι υποχρεωτικό το self test – Ναι στο Πάσχα στο χωριό

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αναφορικά με την πορεία της πανδημίας στη χώρα, το πώς εξελίσσονται οι εμβολιασμοί, τον προβληματισμό που υπάρχει γύρω από τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, αλλά και τι θα γίνει το Πάσχα.

«Κάθε φάρμακο έχει όφελος και κίνδυνο»

«Η μεγάλη αγωνία είναι το εμβόλιο της AstraZeneca και της Johnson & Johnson που ήρθε στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι ωριμάζουν τα πράγματα στην επιστημονική κοινότητα και έχουμε πλέον κάπου καταλήξει. Όλα αυτά που γίνονται θα πρέπει να αποτελούν πειστήριο ότι οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους και έχουν ως πρώτιστο την ασφάλεια των ανθρώπων. Για όλα τα εμβόλια έχουν παρατηρηθεί σπάνιες ανοσολογικές αντιδράσεις. Το ιδιαίτερο είναι εδώ ότι αυτό έχει συνδυαστεί με διάφορους θρόμβους. Η συχνότητα είναι 1 στις 250 χιλιάδες στην AstraZeneca, και 6 περιστατικά στους 7 εκατ. εμβολιασμούς με το εμβόλιο της Johnson & Johnson», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος.

«Ο χειρισμός που γίνεται και από τα ΜΜΕ και από τα κράτη δεν είναι ο σωστός. Κάθε φάρμακο έχει το όφελος και το κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ελάχιστος και τώρα που ξέρουμε το φαινόμενο μπορούμε να το υποπτευθούμε νωρίς και να το προλάβουμε. Αν κολλήσει κορωνοϊό έχω 16% πιθανότητα για θρόμβωση. Όσοι νοσηλεύονται με κορωνοϊό παίρνουν αντιπηκτική αγωγή. Οι αντιπηκτικές ενέσεις προκαλούν μία στις χίλιες περιπτώσεις το ίδιο σύνδρομο. Το εμβόλιο έχει τρομερά ελάχιστο κίνδυνο. Αν κάνω μια γενική αίματος αφού κάνω το εμβόλιο, 3-4 ημέρες μετά, αν δεν έχουν μειωθεί τα αιμοπετάλιά μου δεν κινδυνεύω», πρόσθεσε ο ίδιος αναφορικά με το τι μπορούμε να κάνουμε προληπτικά μετά τον εμβολιασμό.

Αναφερόμενος στο θέμα των μονοκλωνικών αντισωμάτων, και γιατί δε χρησιμοποιούνται ευρέως, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «Για τα μονοκλωνικό αντισώματα ήταν αρχικά να χορηγηθούν ενδοφλέβια στους ανθρώπους που είχαν μολυνθεί από τον ιό για να μην πάνε στο νοσοκομείο. Αυτά δεν έχουν πάρει ακόμα έγκριση. Υπάρχουν ελάχιστες δόσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει μαζική λύση. Τώρα δοκιμάζουν τα ίδια αντισώματα σε υποδόρια ένεση και όχι ενδοφλέβια. Ίσως φτάσουμε σε κάποιο σημείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν».

«Πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self – test»

Μιλώντας για το θέμα των self – tests, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «Τα self – tests είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το πόσο χρήσιμο εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Το θετικό self – test έχει πολύ υψηλή πιθανότητα να επιβεβαιωθεί. Το κράτος σωστά είπε ότι επειδή το θετικό self – test μπορεί να μην είναι 100% θετικό, όποιος βγαίνει θετικός να κάνει έναν επιπλέον έλεγχο σε μια δομή υγείας. Υποχρεωτικό για το χώρο της εργασίας θα γίνει επειδή πρέπει να βρούμε τρόπο να τσεκάρουμε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Υπάρχει η κοινωνία που πρέπει να προστατευθεί. Δεν μπορεί να πάει ένα παιδί εντελώς ανεμβολίαστο σχολείο. Προφανώς και πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self – test, γιατί όταν αφήνεις κάτι στη βούληση των ανθρώπων μπορεί ένα ποσοστό να πει ότι δεν το κάνει».

«Το Πάσχα πρέπει να αραιώσουμε»

Σχετικά με το τι πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει το Πάσχα σχετικά με τις μετακινήσεις πολιτών εκτός νομού, ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι «Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχει επιστημονική λογική για να απαγορευτεί η μετακίνησή τους. Είναι όσοι έχουν εμβολιαστεί ή όσοι έχουν νοσήσει και έχουν ξεπεράσει τον ιό. Ο κίνδυνος να κολλήσουν ή να μεταδώσουν τον ιό είναι ελάχιστος. Το ζητούμενο το Πάσχα είναι να αραιώσουμε. Άρα είναι προτιμότερο να συνευρεθούμε σε εξωτερικούς χώρους, όπως στα χωριά μας, παρά να είμαστε στα διαμερίσματά μας και να κάνουμε το ίδιο πράγμα, με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης. Το πρόβλημα του ιού δεν υπάρχει μόνο στις μεγάλες πόλεις. Επίσης με τα self – tests θα έχουμε μαζική επιδημιολογική παρατήρηση».

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των self – tests

Στην εκπομπή μίλησε και η κ. Λώρη Σωτηροπούλου, φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι, αναφορικά με τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στην τιμή ενός self – test από περιοχή σε περιοχή.

«Το θέμα είναι πώς αγοράζουμε, αγοράζουμε σε διαφορετικές τιμές από τους προμηθευτές. Εμείς έχουμε βάλει μία τιμή 7 ευρώ για όλα. Αυτό έχει 5,5 ευρώ στη χονδρική. Ίσως θα έπρεπε το υπουργείο να βάλει ένα πλαφόν όπως είχε βάλει με τις μάσκες. Πιστεύω ότι η αγορά θα ισορροπήσει σε λίγες ημέρες. Το λογικό κέρδος είναι γύρω στο 30-35%. Το ζητάει ο κόσμος πολύ, κυρίως νέοι. Εχτές ήρθε ένας κύριος συνταξιούχος γιατί ήθελε να κάνει self – test για να μπορεί να ταξιδέψει με τη γυναίκα του στο εξοχικό του σε νησί. Όταν δίνουμε μαζικά τεστ, πάντα γίνεται μια έκπτωση», είπε η κ. Σωτηροπούλου.

«Νομίζω ότι η κουβέντα που κάνουμε ότι είναι συμπληρωματική. Τα self – tests έχει αποφασίσει το ελληνικό κράτος να τα διαθέτει δωρεάν. Ας μη θεωρηθεί ότι όλοι θα πρέπει να πάμε να πάρουμε self – tests και να τα πληρώνουμε. Αυτό είναι για όποιον θέλει να πάρει παραπάνω self – tests», απάντησε ο κ. Βασιλακόπουλος.

«Εκτός από τα συγχαρητήρια που χρειάζεται η ελληνική κυβέρνηση, συγχαρητήρια χρειάζονται και οι φαρμακοποιοί. Δίνουμε μεγάλο μέρος από το χρόνο μας, δίνουμε τα τεστ δωρεάν, και αυτό κοστίζει στο χρόνο μας, 2-3 λεπτά με κάθε άνθρωπο που έρχεται», τόνισε από τη μεριά της η κ. Σωτηροπούλου, με τον κ. Βασιλακόπουλο να επισημαίνει ότι «Σας αξίζουν συγχαρητήρια διαχρονικά γιατί ο φαρμακοποιός είναι σύμβουλος στους πολίτες».