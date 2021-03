Οι εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο 2o δεκαπενθήμερο του Μαρτίου

Newsroom eleftherostypos.gr

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Πλούσιο σε δράσεις και εκδηλώσεις που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων και Εκδηλώσεων υπό την αιγίδα ή με το σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ήταν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Από την Αμερική ως την Αυστραλία και από την Ευρώπη ως τη Νότια Αφρική, οι συνολικά 45 δράσεις που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων που σχετίζονται με την ιστορία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό αλλά και την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την επιστήμη.

Αναλυτικά οι δράσεις και οι εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 31 Μαρτίου:

Διαδικτυακό Φόρουμ των Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Το διαδικτυακό Φόρουμ είχε θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση και η σημασία της για την εξέλιξη του έθνους-κράτους και την ανάπτυξη της Δημοκρατίας στην Ευρώπη» και πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου στο Manheim της Γερμανίας.

Στο Φόρουμ απηύθυναν χαιρετισμούς εκπρόσωποι τοπικών αρχών του γερμανικού κρατιδίου Baden-Württemberg αλλά και μέλη της Συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, την εκδήλωση χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης και η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ: youtube.com/watch?v=mFKC_tGUr64

«Νάπολη, Κύπρος και Ελληνική Παλιγγενεσία»

Τρεις παράλληλες εκθέσεις, με κοινά εκθέματα, παρουσιάζονται σε συνεργασία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Ελλάδα), του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης (Archivio di Stato di Napoli) και της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών (Κύπρος). Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση των όσων διαδραματίστηκαν, από τους προεπαναστατικούς χρόνους μέχρι την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και την καποδιστριακή περίοδο.

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, οι εκθέσεις έλαβαν τη μορφή εικονικών περιηγήσεων από τις 15 έως τις 28 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://poly.google.com/view/a8pOOK1t-G5.

The Greek War of Independence and the United States: Narrative of Myth and Reality

Διήμερο διαδικτυακό συμπόσιο στις 19 και 20 Μαρτίου, με τίτλο The Greek War of Independence and the United States: Narrative of Myth and Reality, διοργάνωσε το Laboratory of Narrative Research of the School of English του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο επιχείρησε να ρίξει φως στην παγκόσμια σημασία της Ελληνικής Επανάστασης, μέσα από την απήχησή της στην αμερικανική κοινωνία και στον πολιτισμό. Ανέδειξε, επίσης, τους ιδεολογικούς δεσμούς που δένουν τις δυο χώρες, σε ιστορικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.new.enl.auth.gr/gwi-us/.

Greek National Day Ceremony στη Βικτώρια

Επίσημη τελετή στον Ιερό χώρο του Μνημείου Μνήμης της Βικτώρια για τον εορτασμό της 200ης Εθνικής Επετείου από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, πραγματοποίησε η Οργανωτική Επιτροπή Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της Βικτώρια. Λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας που επικρατούν ακόμα στην πολιτεία της Βικτώρια, δεν πραγματοποιήθηκε φέτος το κομμάτι της παρέλασης.

Εκδηλώσεις για τα 140 χρόνια Ελληνορουμανικών διπλωματικών σχέσεων

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι διοργανώνει από τις 18 έως τις 31 Μαρτίου διαδικτυακές εκδηλώσεις, για να γιορτάσει την επέτειο της συμπλήρωσης 140 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας, από την ημερομηνία επίδοσης διαπιστευτηρίων (21.08.1881) του πρώτου Έλληνα Πρέσβη στη Ρουμανία, Μάρκου Δραγούμη. Έργα ζωγραφικής, που πλαισιώνουν την εκδήλωση, είναι αναρτημένα στην περίφραξη της πρεσβείας όλο τον Μάρτιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο link: https://www.facebook.com/GreeceinRomania/posts/2560691517567808

Συναυλία, θεατρικό έργο, εκπαιδευτικές και εορταστικές δράσεις, αλλά και επετειακό ημερολόγιο από τον Δήμο Παύλου Μελά

Στην υλοποίηση σειράς επετειακών δράσεων προχώρησε τον Μάρτιο ο Δήμος Παύλου Μελά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική Ομπρέλα», του τμήματος Παιδικών Σταθμών, προχώρησε στην παραγωγή εκπαιδευτικού βίντεο με τίτλο «200 χρόνια λεύτεροι», με αναφορά σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, με σεβασμό στο παρελθόν και τους αγώνες για την ελευθερία.

Επίσης, πραγματοποίησε προβολή βιντεοσκοπημένης συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, με τραγούδια για την Επανάσταση, στις 24 και 25 Μαρτίου.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0oL28NeQJHxl_qZiSWg7V26OVLJAI8FLH8aB2idpzLZs3b-j-ZJrBJ5So&v=mzHgpkfIQm4&feature=youtu.be

Ακόμη, παρουσίασε το ημερολόγιο του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα με θέμα: Η συμβολή της Μακεδονίας στην Επανάσταση, ενώ η θεατρική ομάδα του Δήμου, επίσης, παρουσίασε διαδικυτακά το θεατρικό έργο «τα ελληνάκια» της καταξιωμένης συγγραφέως Ευγενίας Φακίνου.

Τέλος, το Τμήμα των Παιδικών Σταθμών της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου πραγματοποιούν εκδηλώσεις και δράσεις, με θέμα: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 1821-2021» από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 14 Μαΐου.

Διαδικτυακή ψηφιακή ξενάγηση

Στις 21 Μαρτίου η Κέδρος Α.Ε. πραγματοποίησε webinar με τίτλο « Η Πολιορκία της Ακρόπολης το 1826», στο οποίο παρουσιάστηκε η καθοριστική για την πορεία της Επανάστασης πολιορκία, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ: https://www.facebook.com/1828309900828608/videos/210745264130387

Οι διπλωματικές ενέργειες των μεγάλων δυνάμεων για την αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας

Σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσουν τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση πραγματοποιούν τα εκπαιδευτήρια «Saint-Paul – Δελασάλ», με τη συμμετοχή μαθητών όλων των βαθμίδων.

Τη Δευτέρα 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης των επετειακών εκδηλώσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κ. Γεώργιος Νικολάου έκανε διάλεξη με θέμα «Οι διπλωματικές ενέργειες των Μεγάλων Δυνάμεων για την αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας».

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: http://www.saintpaul-delasalle.gr/

Επανάσταση και Ελευθερία 1821-2021: H αρχή της σύγχρονης Ελλάδας

Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Επανάσταση και Ελευθερία1821-2021: Η αρχή της σύγχρονης Ελλάδας» πραγματοποίησε το State University of Rio de Janeiro σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σάο Πάολο. Σε αυτό κλήθηκαν να συμμετάσχουν πανεπιστημιακοί και διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://sites.google.com/view/eventogrecia2021/p%C3%A1gina-inicial

Η γραμμή του χρόνου από τον Αιώνα των Φώτων μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους και τον απόηχο της Ελληνικής Επανάστασης στη σύγχρονη εποχή

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών προχωρά σε μια σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση των γεγονότων της Επανάστασης μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους και το σήμερα, μέσα από την τέχνη, την ποίηση, τη λογοτεχνία. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά σε όλη τη διάρκεια του επετειακού έτους, με έναρξη στις 23 Μαρτίου.

Η Επανάσταση του 1821 μέσα από έργα Ελλήνων και Ευρωπαίων ζωγράφων

Διαδικτυακή ομιλία για το πώς η Επανάσταση του 1821 υπήρξε το πρώτο μεγάλο ιστορικό γεγονός του 19ου αιώνα που δημιούργησε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη και ενέπνευσε τη δημιουργία μεγάλων έργων ζωγραφικής, διοργάνωσε στο Πανεπιστήμιο του Ανόι η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ανόι. Η διάλεξη επικεντρώθηκε σε γνωστούς Ευρωπαίους και Έλληνες καλλιτέχνες, όπως Delacroix, Scheffer, Krazeisen, Vinchon, Friedel, Lipparini, Λύτρα, Βρυζάκη, Βολανάκη, Γύζη, Τσόκο, Ζωγράφο, Μαργαρίτη, Ησαΐα, Θεόφιλο κ.α. με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών των έργων τους.

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίσημη επετειακή διαδικτυακή εκδήλωση του ΑΠΘ για την εθνική και θρησκευτική εορτή της 25ης Μαρτίου, ως απότιση τιμής στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Στη φετινή κεντρική εκδήλωση του εορτασμού, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Ευάγγελος Βενιζέλος. Ακολούθησε μουσική εκδήλωση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.auth.gr/video/29003

Το 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης τιμά τον Ιωάννη Καποδίστρια με διαδικτυακή εκδήλωση

Ανήμερα της Εθνικής Επετείου, οι μαθητές του 3ου Λυκείου Ξάνθης τίμησαν την κορυφαία ιστορική και πολιτική προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια.

Οι μαθητές επιχείρησαν να αναλύσουν και να αναδείξουν τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, τα κορυφαία διπλωματικά του χαρίσματα και το ανεκτίμητο κοινωνικό του έργο.

Δείτε το βίντεο: https://animoto.com/play/CimPkGAGE3O1BCfc9LfdQA

«200 χρόνια Ελλάδα: Ας μην αφήσουμε την ελευθερία που μας στερεί προσωρινά ο κορωνοϊός να μας στερήσει την ελευθερία να θυμηθούμε. Να μάθουμε. Να τιμήσουμε»

Διαδικτυακή εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα την Επανάσταση του 1821 πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων της Λεόντειου Σχολής της Νέας Σμύρνης. Στο πλαίσιο της δράσης, τα παιδιά εκλήθησαν, με τη βοήθεια των γονέων τους, να φτιάξουν μέχρι 5 slides με εικόνες και λόγια με ό,τι θέλουν να μοιραστούν για το 1821.

Διαδικτυακή ημερίδα για τον Φιλελληνισμό στο Γιοχάνεσμπουργκ

Το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ, σε συνεργασία με τη Σχολή Σαχέτι, διοργάνωσε στις 26 Μαρτίου ημερίδα με θέμα: «Το κίνημα του Φιλελληνισμού κατά την Ελληνική Επανάσταση», με τη συμμετοχή ελληνικών κοινοτικών σχολείων.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη.

Δείτε την εκδήλωση εδώ: youtube.com/watch?v=lyxcsGdNWqA

Νέοι ιστορικοί για το 1821 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεκατέσσερις νέοι ερευνητές συμμετείχαν σε διαδικτυακό συνέδριο του ΑΠΘ με τις εργασίες τους πάνω σε αρχειακό υλικό της Επανάστασης, στις 26 και 27 Μαρτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.auth.gr/news/conferences/28967

Bridges of White and Blue: Διαδικτυακό συμπόσιο του American Hellenic Foundation of Western Pennsylvania

Μια σπουδαία δράση που ερευνά και καταγράφει τους άγνωστους απόγονους αγωνιστών της Επανάστασης που ζουν στη Δυτική Πενσυλβάνια, πλαισιωμένη με ηλεκτρονική οπτικοακουστική έκθεση φωτογραφιών και άλλων κειμηλίων και αρχείων. Η δράση περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία on line directory και εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου.

Στο Διαδικτυακό Μονοήμερο Συμπόσιο απηύθυνε χαιρετισμό η Προέδρος της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://pahellenicfoundation.org/2021/page-2/?fbclid=IwAR27KJT1m9vNAHl2OlprxuCFOXous9_CYGY-7fDklUmlRdwiC35Sln8HEw

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας: Ο αγώνας για την ανεξαρτησία

Με Χορηγό Δράσης της Επιτροπής την εταιρεία «Eren Hellas», τo 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας αναβιώνει το 1821 μέσα από κινηματογραφικές εικόνες και εκτενείς ομιλίες στο ειδικό αφιέρωμα του: Επαναστατικά Κινήματα – Η Ελληνική Επανάσταση στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση.

Ένα πυκνό σε κινηματογραφικές εικόνες, ιστορικές αναλύσεις και καλλιτεχνικές μελέτες αφιέρωμα στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, που θα ξεδιπλώνεται παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους στη φετινή online έκδοση της διοργάνωσης, από τις 27 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες: iffl.gr

Διαδικτυακή ημερίδα από το Hellenic Society Prometheas

Με κεντρικό ομιλητή τον ιστορικό Michael Wood, ο οποίος μίλησε για την ιστορική σημασία και την παγκόσμια επιρροή της Ελληνικής Επανάστασης, και με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου και της Πρέσβεως της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρας Παλαιολόγου, πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης.

Στη διαδικτυακή ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Δείτε την εκδήλωση: youtube.com/watch?v=Hq3C1BNFk3Q

Εορταστική εκδήλωση για την επαναλειτουργία του ορθόδοξου ναού του Ευαγγελισμού στην Αυστραλία

Ο πιο παλιός ορθόδοξος ναός στη Βικτώρια, που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά, επαναλειτουργεί. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούρνης και της Βικτώρια πραγματοποίησε στις 28 Μαρτίου εορταστική εκδήλωση, με τη μετάδοση της λειτουργίας διαδικτυακά, με ομιλίες και με πολιτιστικά δρώμενα, συνδυάζοντας την επαναλειτουργία του ναού με την εθνική επέτειο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.greekcentre.com.au/portfolio/greece-21-the-annunciation-of-our-lady-feast-day/

Το ελληνικό δίκαιο από την Επανάσταση του 1821 στην ψηφιακή επανάσταση

Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών, το ELSA Greece, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση στις 29 Μαρτίου, με σκοπό να γεφυρώσει το παρελθόν με το μέλλον στον τομέα του δικαίου και της δικαιοσύνης. Μια κριτική προσέγγιση της ψηφιακής επανάστασης, μέσα από την ιστορία, για τον τρόπο που καθορίζει το σήμερα και το αύριο. Μεταξύ των ομιλητών είναι και το μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Καθηγητής Αριστείδης Χατζής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/events/437518744199196/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A492448855093371%7D%7D]%22%7D

Ήρωες του 1821 στην πόλη μας

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, στο πλαίσιο πολιτιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής ιστορίας, υλοποιεί δράση σε σχέση με τους ήρωες του 1821 που έζησαν και έδρασαν στο Ναύπλιο. Μέσω αυτής, θα διοργανωθεί ξενάγηση στην πόλη σε μαθητές άλλων σχολείων από τους μαθητές του σχολείο, αλλά και δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.

Περισσότερα στο: http://4dim-nafpl.arg.sch.gr/wordpress/?cat=51

Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) από το Δήμο Κοζάνης

Πρόκειται για εκπαιδευτική δράση η οποία περιλαμβάνει έναν πολυχώρο στον οποίο οι ωφελούμενοι (μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες όλων ηλικιών) έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία και την εκπαιδευτική καινοτομία.

Στο πλαίσιο της δράσης εξελίσσεται διαγωνισμός όπου μαθητές και μαθήτριες όλων των τύπων σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης, αλλά και φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλούνται προαιρετικά να συμπεριλάβουν σε ηλεκτρονική εφαρμογή τις ιδέες τους με έμπνευση, φαντασία και δημιουργικότητα σχετικά με το μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης σε έξυπνο Δήμο.

Η υποβολή των συμμετοχών στο διαγωνισμό μπορεί να γίνεται από 18/1/2021 έως 15/4/2021 στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής https://forms.gle/pqCwH3KB2GquWd6s6.

«Κρανίδι – Δερβενάκια 100χλμ Ελευθερίας»

Ο Σταμάτης Χατζησταύρου έτρεξε στις 25 Μαρτίου για να υλοποιήσει το εγχείρημα «Κρανίδι – Δερβενάκια 100χλμ Ελευθερίας» ως δείγμα σεβασμού και τιμής στους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

«Ελευθερία, μια αέναη αναζήτηση»

Πρόκειται για σειρά εορταστικών εκδηλώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, με έναρξη την πανηγυρική ομιλία του Στάθη Καλύβα, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, κατόχου της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μέλους της Ολομέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.aueb.gr/el/content/eortastikes-ekdiloseis-gia-ta-200-hronia-apo-tin-enarxi-tis-ellinikis-epanastasis

Σπάνια συλλογή προσωπογραφιών των ηρώων, που δημοσιεύθηκαν στη λαϊκή σατιρική εφημερίδα «Νέος Αριστοφάνης»

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, σας καλούν να ανακαλύψετε ξανά τα πρόσωπα της Επανάστασης, μέσα από μια σπάνια συλλογή προσωπογραφιών των ηρώων, που δημοσιεύθηκαν στη λαϊκή σατιρική εφημερίδα «Νέος Αριστοφάνης» (1882-1899).

Η συλλογή θα προβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: youtube.com/watch?v=EiPnSlCJv38

«Ζωγραφίζουμε για την Ελλάδα και την Ελευθερία»

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο με την ευκαιρία της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 διοργανώνει διαδικτυακό διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο: «Ζωγραφίζουμε για την Ελλάδα και την Ελευθερία» για παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών που διαμένουν στη Γερμανία. Η διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι από τις 25 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2021.

Η Αρχαία Ελλάδα ως κινητήρια δύναμη νέων οραμάτων: Η Ελληνική Επανάσταση

Μαθητικός διαγωνισμός αρχαίων ελληνικών για μαθητές γυμνασίων και λυκείων της Γερμανίας που διοργανώνεται από τον ΕΟΤ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο. Για το 2021 το θέμα του διαγωνισμού θα είναι σχετικό με τους εορτασμούς των 200 ετών από την Επανάσταση. Η έναρξη του διαγωνισμού έγινε την 25η Μαρτίου.

Επετειακό ημερολόγιο από το Δήμο Μυκόνου

Σχεδιασμός πολλαπλής θεματικής έκδοσης για το 2021 (ημερολόγιο, καταγραφή και ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών γεγονότων) από το Δήμο Μυκόνου με σκοπό την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://issuu.com/pelpal/docs/municipality_of_mykonos_calendar_2021_issuu_lr

Δράσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεχίζονται τον Μάρτιο:

Έκθεση του Μουσείου Μπενάκη με τίτλο «1821 πριν και μετά»

Με περισσότερα από 1.000 τεκμήρια ιστορίας και τέχνης τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά όλα μαζί, η έκθεση αφηγείται την ιστορία των νεότερων Ελλήνων κατά τη διάρκεια των ετών 1770-1880. Θα διαρκέσει έως τις 7 Νοεμβρίου. Αναμένεται να αποτελέσει κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την επετειακή χρονιά και πραγματοποιείται με τη σύμπραξη του Μουσείου, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.

Μπορείτε να δείτε το πρώτο βίντεο εδώ: https://www.benaki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3323:1821-100&catid=14&lang=el&Itemid=333

GAPSTI @Greece 2021 – The Gianna Angelopoulos Programme for Science Technology and Innovation

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του 2021 ως παραθύρου στην Ελλάδα του μέλλοντος, μέσα από το The Gianna Angelopoulos Programme for Science, Technology and Innovation στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές δράσεις καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες θα ενισχύσουν τους ακαδημαϊκούς δεσμούς ανάμεσα στο φημισμένο Πανεπιστήμιο και ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για το πρόγραμμα GAPSTI μπορείτε να διαβάσετε εδώ: https://www.gianna.phy.cam.ac.uk/

• Το ΕΚΠΑ καλεί τους μαθητές να εμπνευστούν από την Επανάσταση

Το Μουσείο Ιστορίας, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφιερώνει τον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό στον Αγώνα για την Ελευθερία των Ελλήνων καλώντας μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να αφουγκραστούν τα μηνύματα της Επανάστασης και να αποδώσουν με το δικό τους τρόπο τους συμβολισμούς της Επετείου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι «1821-2021: Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο Νεοσύστατο κράτος».

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/6os_mathitikos_diagonismos_2020_2021_ta_ekthemata_toy_moyseioy_mesa_apo_ta_matia_ton_mathiton_pros/

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας «CONNECTthe Dots»

Ξεκίνησε, ήδη, το πιλοτικό στάδιο της Δράσης που οργανώνει η Πρεσβεία των ΗΠΑ και η Hellenic Initiative με γενικό τίτλο «CONNECT the Dots». Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πρόγραμμα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, στο οποίο ηγετικές φυσιογνωμίες από τον αμερικανικό επιχειρηματικό κόσμο θα συμβουλεύουν νέους Έλληνες επιχειρηματίες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας διαρκούς πλατφόρμας, ώστε το πρόγραμμα να συνεχιστεί και μετά το 2021. Είναι μια από τις δράσεις που ξεκινούν με αφορμή την επέτειο και φιλοδοξούν να βοηθήσουν τη χώρα στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Εκπαιδευτική δράση για την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία από το Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου

Μαθητές και μαθήτριες του Ελληνικού Σχολείου Βουκουρεστίου «Αθηνά» μελετούν τις δραστηριότητες των Ελλήνων εμπόρων και λογίων στη περιοχή της Μολδοβλαχίας, στις αρχές του 19ου αιώνα. Επίσης, θα ερευνήσουν τη συμβολή τους στη δημιουργία και την ανάπτυξη επαναστατικού πνεύματος. Η εκπαιδευτική αυτή δράση πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Ο σχετικός ιστότοπος που έχει δημιουργηθεί είναι προσβάσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/bucharest-ellada2021/

Ειδική ψηφιακή έκδοση από το ελληνικό Προξενείο της Ελλάδας στην Πέρθη στην Αυστραλία για την προβολή του εορτασμού των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση

Η ψηφιακή έκδοση, ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με θέματα από την ιστορία των 200 χρόνων του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους και ειδήσεις για τον εορτασμό της επετείου στη Δυτική Αυστραλία, έχει ήδη ανέβει στο διαδίκτυο. Η ύλη της έκδοσης θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα έως το τέλος του επετειακού έτους.

Mπορείτε να το δείτε εδώ: https://us17.campaign-archive.com/home/?u=a313c730e0a54d2f5f18fe3bb&id=6cb4d71a46

Οι νέοι σχεδιάζουν το μέλλον τους

Μια σημαντική εκπαιδευτική δράση που αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας από 18 έως 30 ετών ξεκίνησε την 1η Μαρτίου. Η δράση με γενικό τίτλο «Entepreneur Learning», πραγματοποιείται ταυτοχρόνως σε 300 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη από ομάδες φοιτητών οι οποίες για τρεις μήνες εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, έχοντας υποστήριξη από καθηγητές και μέντορες. Η ένταξη του ελληνικού σκέλους της στο πρόγραμμα του εορτασμού των 200 ετών αφορά την ενότητα «Παράθυρο στο μέλλον».

Περισσότερες πληροφορίες: http://senja.gr/news/961-startup-2021-9-feb-2021.html

Τα «Δέντρα της Επανάστασης»

Μια πρωτότυπη δράση, την ανάδειξη των αιωνόβιων δέντρων, η ύπαρξη των οποίων χρονολογείται πριν από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, ανέλαβε το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας. Η καταγραφή των δέντρων έχει ολοκληρωθεί, ενώ από την 1η Μαρτίου ξεκίνησε η παρουσίαση τους, με μικρές υπαίθριες εκδηλώσεις ανά δεκαπενθήμερο. Ραδιοφωνικές εκπομπές οι οποίες προβάλουν επίσης της συγκεκριμένη δράση, ξεκίνησαν ήδη στον σταθμό της Εκκλησίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/1821-2021-Δίκτυο-Αιωνόβιων-Δέντρων-Ελληνικής-Επανάστασης-102690718510056

Fthia Photo Challenge: Διαδικτυακός διαγωνισμός φωτογραφίας με στόχο την προβολή και ανάδειξη της Φθιώτιδας

Μέσα από την ουσιαστική γνωριμία των νέων με την περιοχή, καλούνται να ανακαλύψουν αθέατες πλευρές της Φθιώτιδας μέσω της φωτογραφίας, όπως την τοπική ιστορία, την γαστρονομία και το φυσικό κάλλος.

H δράση θα διαρκέσει από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bridgehub.org/go-fthia/

Webinars για την Ελλάδα του αύριο

Συνεχίζονται τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και οι ομιλίες που διοργανώνει το Hellenic Innovation Network σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη, με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα προηγούμενα webinars εδώ: https://www.youtube.com/channel/UC4PM5Hz8JqhcJLyLItskWOg

Podcasts για την Επανάσταση από το Hellenic Heritage Foundation στο Τορόντο

Η Ελληνική Επανάσταση στο Spotify. Μια σειρά podcasts με τίτλο «The idea of Greece: 1821» εξερευνά περιόδους της Επανάστασης, ρίχνοντας φως σε πρόσωπα και γεγονότα, προσελκύοντας ένα ευρύ και διεθνές ακροατήριο.

Tα πρώτα επεισόδια έχουν ανέβει στο Spotify: https://open.spotify.com/show/0rZzkaIwLI53F2HCbQeHNx?si=Umu9_AtGQ-mJ8jLe6ak6cQ

Κύκλος δράσεων με θέμα: 1821, Η Ελληνική Επανάσταση στη Θράκη και η αναμονή ενός αιώνα για την ένωση με την υπόλοιπη Ελλάδα

Οι δράσεις που πραγματοποιεί η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας περιοδικής έκθεσης στο χώρο του Μουσείου. Συμπεριλαμβάνουν υλοποίηση νέων μουσειο-παιδαγωγικών προγραμμάτων, κύκλο ομιλιών και διαλέξεων και σειρά εκδηλώσεων προς το ευρύ κοινό σε συνεργασία μεταξύ άλλων με το Δήμο και την Περιφέρεια, την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, τα Γενικά Αρχεία της Ξάνθης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι δράσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/events/145919803860906?active_tab=about

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Ειδήσεις σήμερα