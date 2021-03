Εντυπωσιακό βίντεο του ΥΠΕΞ: Εμβληματικά κτίρια και μνημεία σε όλο τον κόσμο που «ντύθηκαν» στα γαλανόλευκα

Newsroom eleftherostypos.gr

Εμβληματικά κτίρια και μνημεία σε όλο τον κόσμο φωταγωγήθηκαν προς τιμή των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Twitter, ευχαριστεί τους Έλληνες της Ομογένειας και τους φίλους και εταίρους της χώρας σε όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στους εορτασμούς για την ιστορική επέτειο.

Στην ίδια ανάρτηση, το υπουργείο Εξωτερικών παραθέτει στιγμιότυπα από τη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων και μνημείων σε διάφορες χώρες.

Iconic buildings & monuments around the world were illuminated in honour of the bicentennial of the Greek Revolution of 1821.

We thank the Greek communities and our friends & partners across the world for joining us in celebrating this landmark anniversary

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 27, 2021