Εντυπωσιακή εικόνα: Σύννεφο σκόνης 800 χιλιομέτρων από την Αφρική κατευθύνεται προς την Ελλάδα

Μία εντυπωσιακή φωτογραφία από το σύστημα «Κοπέρνικος» της ΕΕ αποτυπώνει το μέγεθος του σύννεφου σκόνης που έχει ξεκινήσει την πορεία του από τη Σαχάρα και κατεύθυνση προς τη χώρα μας και τα νότια Βαλκάνια.

Όπως επισημαίνεται, το μήκος του σύννεφου σκόνης ανέρχεται σε 800 χιλιόμετρα.

#ImageOfTheDay

After the episode of last February, a new and impressive Saharan dust cloud is crossing the Mediterranean from the #Sahara desert towards #Greece 🇬🇷 and the southern Balkans

⬇️@CopernicusEU #Sentinel3🇪🇺🛰️view of the ~800 km long dust cloud pic.twitter.com/I0QWWUUTWX

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) March 22, 2021