Αμερικανικά F16 στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου – Το μήνυμα του Πάιατ

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ έκανε γνωστό πως θα παρευρεθεί στη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της χώρας Τζο Μπάιντεν και το σύνολο του αμερικανικού λαού.

Επιπλέον, ο Πάιατ έκανε γνωστό πως αμερικανικά F-16 θα πετάξουν στον αττικό ουρανό, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις.

«Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και τον αμερικανικό λαό στη στρατιωτική παρέλαση της επόμενης εβδομάδας για τον εορτασμό της επετείου 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδας. Είναι μια ευκαιρία που αντικατοπτρίζει τα 200 χρόνια φιλίας των χωρών μας, τις κοινές αξίες και τον πολλά υποσχόμενο δρόμο που έχουμε μπροστά! Παρακολουθήστε τους ουρανούς γι’ αυτά τα F16!» ήταν το μήνυμα του Πάιατ.

I’m honored to represent @POTUS Biden and the American people at next week’s military parade celebrating Greece’s bicentennial. A chance to reflect on our countries’ 200 years of friendship, shared values & the promising road ahead! Watch the skies for these F16s! #USGreece2021 pic.twitter.com/d8GRkzkEIy

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 19, 2021