Καταγγελία σοκ για νέα ακραία πρόκληση των Τούρκων στον Έβρο: Πυροβόλησαν κατά περιπολικού της Frontex

Ακόμα ένα σκηνικό ακραίας έντασης στήθηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο από τους Τούρκους την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Spiegel στην Ελλάδα, Γιώργο Χρηστίδη, τα ξημερώματα της Κυριακής υπήρξε επεισόδιο στον Εβρο όταν υπήρξαν πυροβολισμοί από την τουρκική πλευρά προς την ελληνική.

Όπως αναφέρει σε αναρτήσεις του στο Twitter ο δημοσιογράφος την στιγμή των πυροβολισμών περιπολούσε μικτή περίπολος της Frontex με τη συμμετοχή και Γερμανών αστυνομικών.

Όπως λένε Αξιωματούχοι από την Ελλάδα και τη Βαρσοβία, πρόσφατα αξιωματικοί της Frontex έχουν παρακολουθήσει αρκετά άτομα στην τουρκική πλευρά των συνόρων να πυροβολούν τα όπλα τους. Προφανώς πυροβολούν στον αέρα και κανένας αξιωματικός δεν έχει τραυματιστεί.

2/4 Officials in Greece and Warsaw say that lately Frontex officers have witnessed several people at the Turkish side of the border firing their weapons. Apparently they shoot in the air and no officers have been hurt.

— Giorgos Christides (@g_christides) March 11, 2021