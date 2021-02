MeToo: Πώς σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ τις καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο του θεάτρου και τη σύλληψη Λιγνάδη

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, τα διεθνή ΜΜΕ σχολιάζουν την αυγή του #MeToo στη χώρα μας.

Ο νόμος της σιωπής στην Ελλάδα έσπασε αναφέρει το RTL για την υπόθεση, περιλαμβάνοντας την είδηση της σύλληψης του Δημήτρη Λιγνάδη: «Ο 56χρονος υπέβαλε την παραίτησή του στις 6 Φεβρουαρίου από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, κάνοντας λόγο για “τοξικό κλίμα φημών”».

«Γνωστοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες βρέθηκαν στο “μάτι του κυκλώνα”, αλλά ο Λιγνάδης είναι ο πρώτος που συλλαμβάνεται» σημειώνει το το euronews που περιλαμβάνει επίσης τις δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού, αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης από την Παρασκευή, όταν και η Λίνα Μενδώνη μίλησε για την υπόθεση.

Dimitris Lignadis, a well-known stage actor and director in Greece, turned himself in to police on Saturday afternoon. https://t.co/RrTxfTJQYh

«Ελληνικό #Metoo: Εξέχων ηθοποιός, ο Δημήτρης Λιγνάδης συνελήφθη έπειτα από κατηγορίες για βιασμίο» είναι ο τίτλο του BBC για το θέμα.

Με μια φωτογραφία του Δημήτρη Λιγνάδη, η New York Times δημοσιεύει τις εξελίξεις στο ελληνικό θέατρο σε άριο με τίτλο «ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης για βιασμό».

The case of Dimitris Lignadis is the most high-profile among the numerous directors and actors to have been named in a torrent of accusations that have rocked the Greek arts world https://t.co/EkiVTUaEp3

— New York Times World (@nytimesworld) February 20, 2021