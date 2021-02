ΥΠΑ: Παράταση στις notams για Αλβανία, Καταλονία

Newsroom eleftherostypos.gr

Εως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου αναστέλλονται οι πτήσεις με την Καταλονία (Ισπανία), ενώ οι πτήσεις από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα διεξάγονται μόνο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχοντας ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία, ανακοινώνει την παράταση των συγκεκριμένων οδηγιών, με ισχύ ήδη από σήμερα τα ξημερώματα έως την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί:

-Αναστολή πτήσεων Καταλονία: Παρατείνεται η αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και της περιοχής της Καταλονίας στην Ισπανία.

-Αφίξεις μόνο στο Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος» από Αλβανία / Βόρεια Μακεδονία: Όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία σύμφωνα με την νέα παράταση της notam θα διεξάγονται μόνο στο Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Από την αεροπορική οδηγία (Νotam) εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

*Πτήσεις επαναπατρισμού με την έγκριση του Υπ. Εξωτερικών (Flights approved by the Hellenic Ministry of Foreign Affairs for repatriation)

*Κρατικές πτήσεις (state flights).

*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

*Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

*Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα του (ferry flights).

