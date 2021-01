Ναι στο άνοιγμα των καταστημάτων την Δευτέρα (18/1) εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι – Πώς θα ψωνίζουμε

Newsroom eleftherostypos.gr

Και με την επιστημονική “βούλα” ανοίγει τη Δευτέρα το λιανεμπόριο, όπως αποφάσισαν οι επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι στη συνεδρίαση που πραγματοποίησαν από τις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ειδικοί έκριναν ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν το επόμενο βήμα, και συγκεκριμένα τις αγορές click in shop, χωρίς ραντεβού αλλά με πιστή τήρηση των υγειονομικών κανόνων.

Τίθεται, όμως, χρονικό όριο έως δύο ωρών στην επιτρεπόμενη για αγορές μετακίνηση προκειμένου να περιοριστεί η κινητικότητα. Παράλληλα, ανοίγουν κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, όπως είναι η περιποίηση νυχιών.

Ολα τα παραπάνω αφορούν σε όλες τις περιοχές πλην όσων είναι σε καθεστώς αυξημένων περιοριστικών μέτρων, για τις οποίες επιτρέπεται μόνο το click away.

Παράλληλα, η Επιτροπή συμφώνησε και στο άνοιγμα των εκκλησιών, με περιορισμό τη χωρητικότητα ανά τετραγωνικά μέτρα (ένα άτομο ανά 25 τ.μ).

Οι πολίτες θα μπορούν να μπαίνουν στα καταστήματα και να ψωνίζουν μέσω της διαδικασίας click in shop, ωστόσο θα υπάρχουν όρια στον αριθμό των ατόμων και χρονικός περιορισμός δύο ωρών, ο οποίος θα προκύπτει από την ώρα αποστολή του SMS στο 13033.

Στις «κόκκινες» περιοχές θα ισχύσει καθόλου το click in shop και οι πελάτες θα εξυπηρετούνται μόνο με το click away, δηλαδή με την παραλαβή των προϊόντων από την πόρτα κι όχι εντός του καταστήματος.

Click in shop: Πώς θα κάνουμε τα ψώνια – Τι ισχύει με τις δοκιμές και αλλαγές των προϊόντων

Διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων με τη μέθοδο του «click in shop» δίνει το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο (ΠΕΣ) Αττικής, ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας των καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης και των κοσμηματοπωλείων με αυτήν τη μέθοδο από την προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Οι πληροφορίες με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων έχουν ως εξής:

1. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του click in shop;

Πρόκειται για αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού. Από τις «αγορές εκτός» θα επιτρέπονται οι «αγορές εντός» με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και τη δυνατότητα δοκιμής του.

2. Θα μπορεί να διαλέγει όποιο προϊόν θέλει ο πελάτης;

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει «δεσμεύσει» είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ό,τι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως την παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

3. Επιτρέπεται η δοκιμή των προϊόντων με το click inside;

Ναι, θα επιτρέπεται η δοκιμή προ αγοράς, ελαχιστοποιώντας έτσι το πρόβλημα αλλαγής του. Η έλλειψη δοκιμής ήταν από τους λόγους που οι καταναλωτές απέφευγαν να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια με το click away έναντι άλλων αγορών προϊόντων, που δεν απαιτείται δοκιμή.

4. Θα μπορεί να αλλάξει ο καταναλωτής το προϊόν;

Ναι, αλλά και πάλι αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

5. Θα μπορεί να πληρώσει με μετρητά;

Ναι, στο όριο μετρητών των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away, το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking. Σημειώνεται, ότι το click in shop διευκολύνει τη διαδικασία συναλλαγής, αφού ο καταναλωτής, εφόσον μπαίνει στο κατάστημα, θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο.

6. Θα υπάρχουν περιορισμοί;

Ασφαλώς, ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται. Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

– Σε καταστήματα έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται συνολικά 4 άτομα, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

– Σε καταστήματα από 20 έως 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ.

– Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 12 άτομα, συν 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

7. Θα υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί;

Ναι, άλλωστε στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στον δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, την πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

8. Θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος αγορών σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων;

Οι χειμερινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 11 Ιανουαρίου, αλλά η διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά στις χειμερινές εκπτώσεις για να ξεπουλήσει το χειμερινό εμπόρευμα και θα προσπαθήσει να διασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας του click in shop.

9. Θα επιτραπεί το click in shop σε όλα τα εμπορικά καταστήματα;

Όχι, έχει αποσαφηνιστεί πως αρχικά θα επιτραπεί στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης καθώς και στα κοσμηματοπωλεία, που έχουν πληγεί περισσότερο το διάστημα της πανδημίας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με το click away.

10. Θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα;

Δεν έχει απαντηθεί ακόμα και δεν θεωρείται δεδομένο για να μη δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνωστισμού σε κλειστούς χώρους. Το click away έχει επιτραπεί στα κλειστά εμπορικά κέντρα μόνο για κεντρική διαχείριση των παραδόσεων. Το click in shop δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στα mall, καθώς, εάν τα καταστήματα λειτουργήσουν με τη μέθοδο των ραντεβού, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να ελεγχθούν η είσοδος και ο χρόνος παραμονής στο εμπορικό κέντρο όσων θα επιδεικνύουν το μήνυμα που θα αποδεικνύει ότι έχουν κλείσει κάποιο ραντεβού.

11. Οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click in shop θα εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες;

Ναι, αφού δεν πρόκειται για επιστροφή στην κανονικότητα. Ειδικά για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έχει γίνει σαφές πως ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια, τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣ Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Σωστά προτάθηκε -και αναμένεται εντός της εβδομάδας να επιβεβαιωθεί και επίσημα- από την κυβέρνηση το προσεκτικό άνοιγμα του λιανεμπορίου. Στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, το ραντεβού με τον πελάτη εντός καταστήματος δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν, αφού στις εκπτώσεις το ενδιαφέρον των καταναλωτών επικεντρώνεται σε αυτές τις δύο δραστηριότητες.

Εκπτώσεις χωρίς ανοικτά καταστήματα δεν νοούνται, ενώ ρούχα και παπούτσια, εάν δεν δοκιμαστούν, δύσκολα πωλούνται και αγοράζονται. Οι χειμερινές εκπτώσεις, υπό τις προϋποθέσεις του click in shop, μπορούν να βοηθήσουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και να απομακρύνουν τον ορατό κίνδυνο πτωχεύσεων και ανεργίας.

Τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα και με τους ειδικούς, τηρούν κάθε αναγκαίο μέτρο ασφάλειας και δικαίως θα επιτραπεί να λειτουργήσουν με κάποιο τρόπο, πριν καταλήξουν οριστικά στις μεγάλες παράπλευρες απώλειες της πανδημίας».

