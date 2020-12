Newsroom eleftherostypos.gr

Για τις ευκαιρίες εργασίας στο εργοστάσιo της Pfizer στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο CEO της εταιρείας Αλμπερτ Μπουρλά κατά την ομιλία του στο 31ο ετήσιο Greek Economic Summit.

Oπως ανέφερε, η εταιρεία δουλεύει και θα δουλέψει στο μέλλον στην ανάπτυξη των ψηφιακών της υποδομών και γι’ αυτό επέλεξε τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δημιουργήσει έναν από τους κόμβους της (hubs).

Πρόσθεσε πως παρά την πανδημία που προκάλεσε καθυστερήσεις, πολύ σύντομα θα εργάζονται στη Θεσσαλονίκη 200 άνθρωποι και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, επισημαίνοντας παράλληλα πως 15-20% των αιτήσεων που δέχεται η εταιρεία για τις θέσεις εργασίας προέρχεται από Ελληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης και θέλουν τώρα να γυρίσουν πίσω.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο σχεδιασμός της Pfizer περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ακόμα κόμβου στη Θεσσαλονίκη που θα εξυπηρετεί εσωτερικά την εταιρεία και σ’ αυτό θα μπορέσουν να δουλέψουν άλλα 350 άτομα. Συνολικά, στα δύο κέντρα θα εργάζονται σε πρώτη φάση, είπε, 600 άτομα, με την προοπτική αυτός ο αριθμός να διπλασιαστεί.

Αυτή τη στιγμή στη σελίδα της εταιρίας online έχουν αναρτηθεί διάφορες αγγελίες για σημαντικές θέσεις με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: Senior Associate, Regulatory Core Solutions, Senior Manager, Financial Reporting, Regulatory Professional, MAPP Reporting Senior Analyst, Senior Associate, Solution and Service Management, Sr. Associate, Machine Learning Engineer, Test Automation Engineer, Associate, Computational Software Engineer, Director, International & GL Accounting – AFME/CEER, Senior Manager, Regional Core HR Process Lead, GBS HR, Order-to-Cash Analyst, Global Procurement to Pay Process Lead. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις θέσεις καθώς και να κάνετε αίτηση με το βιογραφικό σας στη σελίδα: https://pfizer.wd1.myworkdayjobs.com/PfizerCareers

53 θέσεις εργασίας στην Παπαστράτος

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου μετασχηματισμού της για ένα μέλλον δίχως τσιγάρο, η Παπαστράτος «άνοιξε» 53 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι νέες, διαθέσιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι για τα τμήματα Operations, Commercial και Legal. Πιο συγκεκριμένα:

Production Technicians, Operations Department: Η ανεμπόδιστη λειτουργία της γραμμής παραγωγής, η επίλυση βλαβών και η εκτέλεση ενεργειών στον εξοπλισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και αξιόπιστη λειτουργία του, με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελούν μέρος των καθηκόντων σας.

Ολα αυτά στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος που σας δίνει την ελευθερία να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας.

Electrical Technicians, Operations Department: H παρακολούθηση, ο έλεγχος και η συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού και των τεχνικών συνθηκών / προτύπων, η επίλυση βλαβών, η ανάλυση απόδοσης και η συνεργασία με την ομάδα συντήρησης για τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας του εξοπλισμού αποτελούν μέρος των καθηκόντων σας.

Απολαύστε την ελευθερία να σκεφτείτε και να προσφέρετε «φωτεινότερες» λύσεις και το χώρο για να προωθήσετε την καριέρα σας σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Mechanical Technicians, Operations Department: H παρακολούθηση, ο έλεγχος και η συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού και των τεχνικών συνθηκών / προτύπων, η επίλυση βλαβών, η ανάλυση των επιδόσεων και των ποιοτικών δεικτών και η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω καινοτόμων τεχνικών λύσεων και έργων μείωσης του κόστους αποτελούν μέρος των καθηκόντων που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ενδιαφέρουσα και θα σας επιτρέψουν να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας.

Manager Planning & Reporting Remote Operations, Consumer Department: Στο πλαίσιο του ρόλου σας θα έχετε την ευθύνη για τη δημιουργία και εξέλιξη ενός ολοκληρωμένου τρόπου μέτρησης και παρακολούθησης των στατιστικών όλων των επαφών των πελατών IQOS με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης, τον συντονισμό των ενεργειών ώστε να υπάρχει ακριβής πρόβλεψη των επερχόμενων όγκων κλήσεων και τη διασφάλιση του σωστού αριθμού των λειτουργών στο κέντρο εξυπηρέτησης ώστε η λειτουργία να γίνεται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Manager Consumer Programs, Commercial Department: Στον πυρήνα οποιαδήποτε εμπορικής μας δραστηριότητας βρίσκεται ο καταναλωτής. Ακούμε τα σχόλιά του, εντοπίζουμε τις ανάγκες του και τις μετατρέπουμε σε δραστηριότητες που βελτιώνουν την συνολική εμπειρία του.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή εμπειρία στους καταναλωτές μας και παράλληλα να ενισχύσουμε την ενημέρωση του ενήλικου κοινού σχετικά με τα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου και να προσφέρουμε καλύτερες εναλλακτικές, που πλέον είναι διαθέσιμες, για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν το κάπνισμα.

Counsel, Legal, Ethics & Compliance Department: Στο Νομικό Τμήμα έχουμε επαναπροσδιορίσει το ρόλο μας για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις που προέκυψαν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας για να επιτευχθεί ο στόχος να παρέχουμε στους ενήλικους καπνιστές των προϊόντων μας ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο.

Kαλούμαστε πλέον να συμμετέχουμε στη λήψη και υλοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων με νέα φιλοσοφία δουλεύοντας διατμηματικά, σε project-based οργάνωση και με λογική start-up εταιρείας και να εξοικειωθούμε με την καινοτόμο τεχνολογία και την επιστήμη γύρω από τα νέα προϊόντα μας, τα νέα κανάλια διανομής και τους νέους digital τρόπους υπεύθυνης επικοινωνίας με τους καταναλωτές μας, υποστηρίζοντας 7 αγορές στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση για 10.000 ανέργους

Μία νέα δράση κατάρτισης στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού, ηλικίας 30-49 ετών ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Η δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 48.780.000,00 € και συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 ωφελούμενοι θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενό της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/03/2022 και το οικονομικό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους εξής τομείς τεχνικών επαγγελμάτων: μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω: απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

