Κορωνοϊός: Στις 27 Δεκεμβρίου αρχίζει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα – Ποια θα είναι οι πρώτοι που θα το κάνουν

Newsroom eleftherostypos.gr

Λίγο πριν το τέλος του 2020 και συγκεκριμένα στις 27 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα σύμφωνα με τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών.

Την ημερομηνία αυτή, κι εφόσον όλα προχωρήσουν βάσει του τρέχοντος σχεδίου, αναμένεται να γίνουν οι πρώτες δόσεις του εμβολίου της Pfizer όπου σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 27 Δεκεμβρίου θα εμβολιαστούν 50 υγειονομικοί εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Επιπλέον, 50 υγειονομικοί θα εμβολιαστούν και στον νοσοκομείο Ευαγγελισμός εφόσον έχουν έρθει τα εμβόλια στην Ελλάδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι από τους πρώτους που θα κάνουν το εμβόλιο στη χώρα μας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ακόμα αν αυτό θα γίνει την πρώτη ή τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, στα νοσοκομεία της χώρας έχει ήδη καταφτάσει εντολή που ζητά από το προσωπικό να προβεί σε δηλώσεις για το αν επιθυμεί να εμβολιαστεί, παρότι δεν έχει υπάρξει αναλυτική ενημέρωση τους, όπως ζητούν εκπρόσωποι του κλάδου.

Υπενθυμίζεται πως το Εθνικό Σχέδιο για τον εμβολιασμό, το οποίο ονομάστηκε «Ελευθερία»,προβλέπει ότι κατά προτεραιότητα θα εμβολιασθούν οι υγειονομικοί.

Ακολουθούν οι ευπαθείς ομάδες, οι υπέργηροι και, έπειτα, ο γενικός πληθυσμός.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός θα συμμετέχει σε σύσκεψη για την υλοποίηση του σχεδίου για τον εμβολιασμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη σύσκεψη θα μετέχουν τα επιτελικά στελέχη που εμπλέκονται στο Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 στην ΕΕ θα ξεκινήσει στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε με ένα tweet η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας συνέρχεται στις 21 Δεκεμβρίου για να γνωμοδοτήσει για το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι θα δώσει την έγκρισή της για την διάθεση του εμβολίου εντός των επομένων δύο ημερών, έπειτα από μελέτη της γνωμοδότησης του EMA και την διαβούλευση με τα 27 κράτη μέλη.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020