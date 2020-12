Ψώνια με click away: Τι είναι, πώς θα γίνεται και τι SMS απαιτείται

Newsroom eleftherostypos.gr

Ψώνια με click away: Μόνο με click away θα γίνονται τα ψώνια στις γιορτές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Από εκεί και πέτα το SMS μετακίνησης για κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία ή Click Away θα γίνεται με τον κωδικό 2.

Το click away ξεκινά από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο, από την Κυριακή (13/12), θα επιτρέπεται η μετάβαση των καταναλωτών σε αυτά για την παραλαβή της παραγγελίας τους.

Πρόκειται για το λεγόμενο click away, ένα μοντέλο αγοράς, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά το χρονικό διάστημα 13.12.2020-7.1.2021, καθώς λόγω των εορτών αναμένεται αύξηση στις παραγγελίες και οι ταχυμεταφορές είναι, ήδη, υπερφορτωμένες.

Τι είναι το click away

Με τη μέθοδο του click away θα γίνεται παραγγελία από τον καταναλωτή στο κατάστημα, η παραγγελία θα ετοιμάζεται, ο πολίτης θα κλείνει ραντεβού με τον καταστηματάρχη και στη συνέχεια θα πηγαίνει στο κατάστημα για να παραλάβει την παραγγελία του. Με αυτό τον τρόπο θα μειώνεται στο ελάχιστο η ανθρωπινή επαφή ενώ θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο συνωστισμός μέσα στα καταστήματα.

Το «click away» προβλέπει τα εξής τρία βήματα:

-Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος.

-Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν.

-Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας – πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

