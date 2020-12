Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Lincoln Center μεταμορφώνουν έναν ανοιχτό χώρο σε αρχαία αγορά

Newsroom eleftherostypos.gr

Η συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Lincoln Center for the Performing Arts προσδοκά να καλλιεργήσει νέους τρόπους καλλιτεχνικής αλληλεπίδρασης με δημόσιους χώρους, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όσο και στο μέλλον.

Το Lincoln Center for the Performing Arts και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοινώνουν μία νέα συνεργασία, μέσω της οποίας το New York City cultural hub θα ξαναυποδεχθεί το κοινό στους εξωτερικούς χώρους του, που θα τεθούν και πάλι σε λειτουργία το 2021. Οι χώροι θα ζωντανέψουν μέσα από την ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων και την καλλιτεχνική συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19 του ΙΣΝ, συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων.

Μέσω της δωρεάς, ο εμβληματικός δημόσιος χώρος του Lincoln Center, συνολικής έκτασης 65 στρεμμάτων, θα αξιοποιηθεί ως αρχαία «αγορά» ως δημόσιος χώρος για όλους, που θα βρίσκεται στο επίκεντρο της αστικής ζωής, για τη φιλοξενία επίκαιρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

Η πρωτοβουλία Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative προσβλέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών που προκάλεσε η πανδημία στον τομέα του πολιτισμού και ιδιαίτερα στις παραστατικές τέχνες (performance arts).

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου, ανοιχτού, δημόσιου χώρου στην Αθήνα, που να ανήκει πραγματικά στον κόσμο, αποτέλεσε το κίνητρο για το ΙΣΝ προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία του ΚΠΙΣΝ, μέσω της μεγαλύτερης μεμονωμένης δωρεάς του μέχρι σήμερα. Το ΚΠΙΣΝ παραδόθηκε στην Ελληνική πολιτεία και στους Έλληνες πολίτες, το 2017.

Ένα μεγάλο μέρος του κοινωφελούς έργου του ΙΣΝ επικεντρώνεται στην ενίσχυση του δημόσιου βίου, από τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικά προγράμματα, μέχρι τη διεξαγωγή ανοιχτών διαλόγων παρά τις όποιες ιδεολογικές διαφορές, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Με το ίδιο σκεπτικό, το ΙΣΝ συνεχίζει να υποστηρίζει το ΚΠΙΣΝ για τη διοργάνωση ανοιχτών προγραμμάτων για το κοινό. Οι δημόσιοι χώροι προσφέρουν το κατάλληλο πεδίο για την υλοποίηση των παραπάνω. Ωστόσο, η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με τρόπο προσεχτικό, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική περίοδο, και με τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία. Η σημαντική και πολυδιάστατη τεχνογνωσία και εμπειρία του Lincoln Center και του ΚΠΙΣΝ, που συνδέονται κάτω από ένα κοινό όραμα, δημιουργώντας «Δίδυμες Αγορές» (Twin Agoras), λειτουργεί αμφίδρομα και προς όφελος και των δύο οργανισμών, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Η πανδημία ανέδειξε δύο θεμελιώδεις αλήθειες σχετικά με τον δημόσιο χώρο», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, «αφενός πόσο σημαντικός είναι –ειδικά ο υπαίθριος, δημόσιος χώρος– για τη ζωή στην πόλη, και αφετέρου πόσο εύκολα μπορούν να εξαλειφθούν οι γεωγραφικές αποστάσεις μέσω της δύναμης της τεχνολογίας και της συνεργασίας.

Στο ΙΣΝ, πιστεύουμε απόλυτα στην έννοια της συνεργασίας, για τον ίδιο, απλό λόγο για τον οποίο πιστεύουμε στη σημασία των συγκεκριμένων δημόσιων Αγορών∙ όταν φέρνεις σε επαφή ανθρώπους με υπέροχες ιδέες, προκύπτει κάτι πολύ πιο «μεγάλο» από, απλά, το άθροισμα των ιδεών τους. Ανυπομονούμε να δούμε τους καρπούς της πρωτοβουλίας Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative».

«Η φετινή χρονιά ενίσχυσε τη δέσμευσή μας απέναντι στις τέχνες, ως αναπόσπαστο κομμάτι του διαλόγου και της συμμετοχής στα κοινά. Έχουμε αξιοποιήσει τον δημόσιο χώρο μας, εμβαδού 65 στρεμμάτων, όπως ποτέ άλλοτε –επινοώντας νέους δημιουργικούς τρόπους και προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο σε καλλιτέχνες προκειμένου να καταπιαστούν με ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα της εποχής μας», δήλωσε ο Henry Timms, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Lincoln Center for the Performing Arts.

«Ο διάλογος, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνεργασία βρίσκονται στην καρδιά της τέχνης, διαμορφώνοντας τον εαυτό μας και τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που συνεργαζόμαστε τόσο στενά με τους συναδέλφους μας στο ΙΣΝ και ανυπομονούμε να αναδείξουμε την πρωτοβουλία στην επιφάνεια της δημόσιας σφαίρας».

«Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, επιδιώκουμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, να εμπλουτίσουμε τον προγραμματισμό μας μέσω των κοινών πρωτοβουλιών και να καλλιεργήσουμε έναν συνεχή διάλογο ανάμεσα στις Δίδυμες Αγορές μας. Είμαστε ευγνώμονες στο ΙΣΝ, το οποίο οραματίστηκε και κατέστησε εφικτή αυτή τη μοναδική ευκαιρία, καθώς και για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη που προσφέρει στο ΚΠΙΣΝ», δήλωσε η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ.

Στο πλαίσιο των Δίδυμων Αγορών, τα δύο ιδρύματα θα προσφέρουν σε καλλιτέχνες, στοχαστές και επαγγελματίες από τον δημιουργικό κλάδο, τον κατάλληλο χώρο προκειμένου να δημιουργήσουν νέα έργα, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες εξελίξεις, να ανταλλάξουν ιδέες, καθώς και να πειραματιστούν και να διερευνήσουν την έννοια των παράλληλων εκδηλώσεων, ενεργοποιώντας έναν διατλαντικό διάλογο. Η συνεργασία θα προσφέρει επίσης ευκαιρίες σε ανώτερα ηγετικά στελέχη και των δύο οργανισμών να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να μάθουν ο ένας από τον άλλον, ενώ αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της πανδημίας και σχεδιάζουν τη μελλοντική πορεία των οργανισμών.

Από το 2021, το Lincoln Center και το ΚΠΙΣΝ πρόκειται να παρουσιάσουν καινοτόμα έργα τέχνης, που θα περιλαμβάνουν site-specific εγκαταστάσεις και performances. Αυτήν την περίοδο, το Lincoln Center σχεδιάζει μία υπαίθρια δημόσια σκηνή, στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων, με έμπνευση από της μικρής κλίμακας συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν στον ανοιχτό, δημόσιο χώρο του Κέντρου αυτό το φθινόπωρο.

Η Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης COVID-19 του ΙΣΝ επικεντρώνεται τόσο στις άμεσες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως ενδεικτικά με την παροχή έκτακτης βοήθειας σε καλλιτέχνες της Νέας Υόρκης όσο και σε μακροπρόθεσμες, για τη στήριξη τη δυναμικής ανάκαμψης της κοινωνίας, όπως, για παράδειγμα, με την επαναλειτουργία του δημόσιου χώρου.

Δωρεές έχουν, επίσης, διατεθεί στο City Parks Foundation, για τη συντήρηση και την αναβάθμιση εξωτερικών δημόσιων χώρων στη Νέα Υόρκη, στον οργανισμό καταπολέμησης της φτώχειας, Robin Hood, για κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Νέας Υόρκης που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και έκτακτης βοήθειας στους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

