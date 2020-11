Ο Μπαμπινιώτης «ξαναχτυπά»: Και τώρα «click away», καλά να πάθετε

Newsroom eleftherostypos.gr

Λίγες εβδομάδες μετά την επική ανάρτησή του για το take away και το delivery, ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης… ξαναχτύπησε, αυτή τη φορά για το click away.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής Γλωσσολογίας έγραψε ένα άρθρο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, με τίτλο «Και τώρα ”click away”. Καλά να πάθετε…», τονίζοντας:

Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν… Εμείς (οι ταπεινοί τής γλώσσας μας) θα λέμε «(παραγγελία) για το σπίτι» το take away και «(παραγγελία) για έξω» το click away.

Και θα καταλαβαινόμαστε… Επίσης -το ξεκαθαρίζω- προσωπικά, έχοντας έντονη την αίσθηση τού χιούμορ και την τάση αυτοσαρκασμού, δεν με θίγουν κάποια άκακα γλωσσικά πειράγματα. Και προσοχή! Δεν είμαι υπέρ τού «καμία ξένη λέξη στη γλώσσα μας»∙ είμαι εναντίον τού «κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις». Δεν διαφέρουν αυτά;

