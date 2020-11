Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος λίγο πριν μπει στη ΜΑΦ του «Ευαγγελισμού» – Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εισήχθη το πρωί της Πέμπτης ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, με ήπια συμπτώματα κορωνοϊού, σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών του και νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου υποβάλλεται και σε εξετάσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος, 82 ετών, ο οποίος είχε διαγνωσθεί αρνητικός τόσο στις ταχείες εξετάσεις, όσο και στις μοριακές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε και μετά το πέρας των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και πριν από την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, διαγνώσθηκε θετικός στην προγραμματισμένη μοριακή εξέταση στην οποία υποβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16/11 μετά την εμφάνιση ήπιων συμπτωμάτων.

Ο εκπρόσωπός του κ. Χάρης Κονιδάρης δήλωσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει κάποια ιδιαίτερα ζητήματα υγείας και χθες εμφάνισε πυρετό 37,7.

Σημείωσε ότι χθες υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους για τήρηση των μέτρων.

«Μετέχω και προσωπικά ως ποιμένας στη δοκιμασία που αφορά σε χιλιάδες αδελφούς μας στην πατρίδα μας και σε εκατομμύρια σε ολόκληρη την Οικουμένη. Μετέχω στην αγωνία και στον πόνο και στον φόβο όλων, που με την Πίστη μας στον Θεό όλοι θα υπερνικήσουμε», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος στους στενούς του συνεργάτες λίγο πριν από την εισαγωγή του, υπογραμμίζοντας την ιερή υποχρέωση όλων μας να τηρούμε ευλαβικά τους κανόνες και τα μέτρα των αρμόδιων υγειονομικών αρχών της Πολιτείας για να προστατεύουμε το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης υγείας και ζωής.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο έστειλε ο πολιτικός κόσμος της χώρας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας έστειλε μήνυμα εκ μέρους της κυβέρνησης λέγοντας πως «η κυβέρνηση εκφράζει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο twitter, έγραψε: «Θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο».

Αντίστοιχα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είπε: «Εύχομαι πλήρη και ταχεία ανάρρωση στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμο. Οι ευχές όλων μας τον ακολουθούν».

Ευχετήριο μήνυμα για καλή ανάρρωση έστειλε και το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. «Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Του ευχόμαστε γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα».

Επιπλέον, περαστικά στα ελληνικά ευχήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

On behalf of the United States and all Americans in Greece, I would like to wish a very speedy recovery to Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece. Our thoughts are with you! Περαστικά!

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) November 19, 2020