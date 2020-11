Πέθανε ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος – Ο ύστατος αποχαιρετισμός του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Newsroom eleftherostypos.gr

Τον θάνατο του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ο οποίος όπως σημειώνεται υπήρξε εμβληματική ηγετική μορφή του ομίλου επί πέντε δεκαετίες.

Η ΤΙΤΑΝ επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Τιτάνα, ο Θ. Παπαλεξόπουλος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ευρύτερα στην κοινωνία, στη βιομηχανία και την οικονομία – τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο – έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων, πρόεδρος του ΣΕΒ, ιδρυτικό μέλος και επίτιμος πρόεδρος του ΙΟΒΕ, όπως και ιδρυτικό μέλος του ALBA Graduate Business School. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στους τομείς του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

«Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος είχε βαθιά συνείδηση της διαχρονικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Υπήρξε πρωτοπόρος στην εδραίωση αυτής της αντίληψης στη χώρα μας με την εφαρμογή του θεσμού στον Τιτάνα και στη συνέχεια στο ευρύτερο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Πρωτοστάτησε σε πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής του τόπου, δημιουργώντας θεσμούς όπως τις «Νησίδες Ποιότητας» για την αναγνώριση του εθελοντισμού, την «Κίνηση Πολιτών» για την αφύπνιση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών και το πρόγραμμα «ΦΑΟΣ – Δημιουργία νοοτροπίας για μια ζωή» για την πρόληψη ατυχημάτων στην εργασία και στα σχολεία. Παράλληλα, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνεισφέροντας καταλυτικά, μεταξύ άλλων, στην αναστήλωση του Ναού του Νεμείου Διός στη Νεμέα», τονίζει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, προκειμένου να εκφραστεί ο οφειλόμενος φόρος τιμής στο πρόσωπο του εκλιπόντος, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 12 Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος βάσει του οποίου:

1. Θα αναρτηθούν μεσίστιες, επί τριήμερον, οι σημαίες της εταιρίας στα κεντρικά γραφεία και τα εργοστάσιά της στον όμιλο

2. Θα διατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό υπέρ κοινωφελών σκοπών

3. Θα δημοσιευθεί το ψήφισμα στον ημερήσιο τύπο

Η κηδεία του Θ. Παπαλεξόπουλου έγινε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2020, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος γεννήθηκε στη Λωζάνη και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Παρίσι, τη Λωζάνη και το Λονδίνο. Απεφοίτησε ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός από το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και επιμορφώθηκε σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων στo INSEAD, στη Γαλλία.

Στην Ελλάδα ήλθε το 1950, εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό και διετέλεσε Επιμελητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από το 1952 δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας, κυρίως στον κλάδο τσιμέντου και από το 1961 άρχισε να απασχολείται στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ της οποίας διετέλεσε αντιπρόεδρος και αργότερα σύμβουλος διοίκησης του ομίλου.

Ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 1982 ως το 1988.

Διετέλεσε επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχάνων (European Round Table for Industry) και του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (Association for the Μonetary Union of Europe).

Στα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος υπήρξε επίσης:

· Ιδρυτικό μέλος και επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

· Ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του «Συμβουλίου Ελληνο-Τουρκικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας».

· Ιδρυτικό μέλος και επίτιμος πρόεδρος της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία».

· Αντιπρόεδρος «Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού».

· Ιδρυτικό μέλος και πρώτος αντιπρόεδρος του σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς».

· Μέλος τιμητικής επιτροπής του «Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής» (ΕΛΙΑΜΕΠ).

· Ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του συλλόγου «Οφέλτης – Ο Φίλος της Νεμέας».

· Μέλος της Αδελφότητος Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία Παμμακάριστος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Του απενεμήθη το οφφίκιο του ‘Αρχοντος Μαῒστορος.

· Ιδρυτικό μέλος του νυν ALBA Graduate Business School.

· Επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

· Επίτιμος διδάκτωρ του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – DEREE.

· Βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών – στην κατηγορία «Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών» – για τη σημαντική του δράση στην Αναστήλωση της Νεμέας και στον Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Τομέα, για την ουσιαστική του συμβολή στην ανασυγκρότηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, για τις δωρεές του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την κοινωνική του προσφορά.

· Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, του απένειμε τον Χρυσούν Σταυρόν του Τάγματος του Φοίνικος για το κοινωνικό του έργο.

Ειδήσεις

Κορωνοϊός: Η «μαύρη Πέμπτη» βάζει στο τραπέζι όλα τα σενάρια – Ποια νέα μέτρα εξετάζονται

Επίδομα πανδημίας τον Δεκέμβριο – Ποιους αφορούν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Βουλή

Συγκινεί ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος μέσα από την εντατική: Μη φοβού μόνο πίστευε!

Παρασκευή και 13: Μύθοι και πραγματικότητα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr