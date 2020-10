Προσοχή: Αν έχετε πάρει αυτά τα ζυμαρικά πετάξτε τα – Ο ΕΦΕΤ τα ανακαλεί λόγω επικίνδυνης ουσίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην ανάκληση ζυμαρικών από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Τροφίμων.

Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διαπίστωσε τη διακίνηση του προϊόντος: Pappardelle de Cecco με ημ. λήξης: ‪14/09/2022‬, στην επισήμανση του οποίου στα αγγλικά αναγράφεται η ένδειξη: may contain eggs and soy, ενώ στην αντίστοιχη ελληνική επισήμανση η οποία είναι τοποθετημένη με αυτοκόλλητη ετικέτα κοντά στο ξενόγλωσσο κείμενο αναγράφεται μόνο η ένδειξη πιθανόν να περιέχει ίχνη σόγιας.

Η αναγραφή για την πιθανή παρουσία αυγού στο προϊόν έχει παραληφθεί και ως εκ τούτου το προϊόν καθίσταται μη ασφαλές για την ομάδα ανθρώπων που εμφανίζει αλλεργία στο αυγό.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος καθώς και όλων των παρτίδων οι οποίες παρουσιάζουν την προαναφερθείσα ανακολουθία στην επισήμανση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το αναφερόμενο προϊόν και είναι αλλεργικοί στο αυγό, να μην το καταναλώσουν.

