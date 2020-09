Κακοκαιρία «Ιανός»: Στους τρεις οι νεκροί – Βρέθηκε νεκρός 62χρονος στην Καστανία Καρδίτσας

Newsroom eleftherostypos.gr

Ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω του ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Καρδίτσα, Φάρσαλα, αλλά και Κρήτη.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Κυριακής άνδρες της ΕΜΑΚ εντόπισαν νεκρό στα χαλάσματα του σπιτιού του έναν αγνοούμενο 62χρονο άνδρα στην Καστανιά Καρδίτσας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες εντοπισμού της 43χρονης στο Μουζάκι. Ο κρατικός μηχανισμός επικεντρώνεται σήμερα στην αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα.

Η Καρδίτσα μετρά τις πληγές της έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ιανός, με την αγωνία για τους αγνοούμενους να βρίσκεται στα ύψη και την Πυροσβεστική να διεξάγει έρευνες σε τρία μέτωπα.

Ανδρες της Πυροσβεστικής σαρώνουν τις περιοχές όπου εξαφανίστηκαν οι τρεις άνθρωποι. Πρόκειται για:

– Τη 43χρονη οδηγό του αυτοκινήτου που παρασύρθηκε στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε χθες, αλλά όχι και η ίδια.

– Και έναν βοσκό που αγνοείται στο Μακρυχώρι Καρδίτσας.

Η νύχτα ήταν δύσκολη για το χωριό Καλογριανά Καρδίτσας, το οποίο έχει δεχτεί μεγάλους όγκους νερού, ενώ τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς οι ζημιές είναι μεγάλες με γέφυρες να έχουν καταρρεύσει, σπίτια να έχουν πλημμυρίσει και στο Μουζάκι να έχει υποστεί καταστροφή και το κέντρο Υγείας.

Στην Κεφαλονιά ο Χαρδαλιάς

Στην Κεφαλονιά βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, όπου έλεγξε ο ίδιος με το ελικόπτερο τις ζημιές που άφησε πίσω του ο μεσογειακός κυκλώνας “Ιανός” κσι στην συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη με τους φορείς του νησιού.

“Είναι ώρα για πολύ σκληρή δουλειά και για λίγα λόγια, ασχοληθήκαμε με λεπτομέρειες για ζητήματα που αφορούν την άμεση αποκατάσταση και την επιστροφή στην κανονικότητα για το νησί της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης” δήλωσε με το πέρας της συνεδρίασης ο κ. Χαρδαλιάς.

Ακολούθως αναφέρθηκε στα θέματα που συζητήθηκαν στην σύσκεψη όπου τόνισε ότι ” λεπτομέρειες που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρισμού, στα δίκτυα της υδρευσης, τα ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση των οδικων δικτύων ήταν στην βασική ατζέντα της συζήτησης μας.”

Ακόμα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε ότι “εχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο και έχουμε δημιουργήσει όλα εκείνα τα δεδομένα ώστε η Κεφαλονιά να επιστρέψει στην κανονικότητα της”.

Unbelievable pictures from Assos, Kefalonia island in Greece. 'Medicane' Ianos, a rare hurricane-like storm in the Mediterranean, severely hit many places in Greece. #Medicane #Greece https://t.co/jiw5wiOazP pic.twitter.com/qMIKkpZn2l

Ο κ. Χαρδαλιάς θα συνεχίσει τις επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές καθώς θα επισκεφθεί διαδοχικά την Ιθάκη και την Ζάκυνθο.

Catastrophic flooding in Greece today (#Kefalonia) as an intense tropical-like cyclone #Medicane #Ionas slams the island.

Reports of the entire Jerusalem beach eroding away – changed forever.pic.twitter.com/PovJY2kVgq

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) September 18, 2020