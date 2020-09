Γιατί πέταξαν πάνω από την Αθήνα C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Αεροσκάφη C-130 της 37th Airlift Squadron των ΗΠΑ και της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη, το μεσημέρι της Παρασκευής στο πλαίσιο της άσκησης «Stolen Cerberus VII».

Η άσκηση «Stolen Cerberus VII» ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου και θα έχει διάρκεια έως τις 20 του μήνα, ενώ πραγματοποιείται με ορμητήριο την αεροπορική βάση της Ελευσίνας.

Στην άσκηση συμμετείχαν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο.

.@USAmbPyatt & Gen. Floros participate in the annual Stolen Cerberus exercise at Elefsis Air Base w/ @HAFspokesman & @RamsteinOfficial. Our forward-deployed forces are engaged & ready with credible force to assure, deter, & defend in an increasingly complex security environment. pic.twitter.com/tURyjsZdsw

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 11, 2020