Μόρια: Μετανάστες τραγουδούσαν «bye bye Μόρια» την ώρα που το ΚΥΤ είχε τυλιχθεί στις φλόγες

Ένα βίντεο την ώρα της φωτιάς στη Μόρια με τους μετανάστες του ΚΥΤ να τραγουδούν «bye bye Μόρια» την ώρα που ο καταυλισμός παραδίδεται στις φλόγες δημοσιεύεται στο twitter.

Το βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις των μεταναστών στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

One of the videos. Listen at 01:10 singing “burn Moria burn, bye bye”. A second before that, one of them says “memnun memnun” which means grateful in Arabic & pleased in Turkish.

⇢ via @a_pGR_ pic.twitter.com/3MRsar49MN

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) September 9, 2020