Oruc Reis: Με αντί- Navtex απαντά η Αθήνα στις νέες τουρκικές προκλήσεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Με αντί Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού απαντάει η Αθήνα, στην προκλητική αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Ο Ερντογάν έβγαλε το Oruc Reis

Με τη νέα Navtex η Τουρκία δεσμεύει από σήμερα ως και τις 23 Αυγούστου για έρευνες τη θαλάσσια περιοχή νότια της Μεγίστης, εκτός ΑΟΖ που περιλαμβάνει το παράνομο Μνημόνιο με τη Λιβύη και ενώ ήδη έχει δεσμεύσει περιοχή για στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Ήδη το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Ορούτς Ρέις» έχει αποπλεύσει από το λιμάνι της Αττάλειας και πλέει εκτός συστήματος εκπομπής, με σιγή ασυρμάτου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ την ίδια ώρα συνεχίζει τη ρητορική των προκλήσεων με νέες δηλώσεις. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τονίζει πως με τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η συμφωνία συμφέρει την Τουρκία, διότι κανένας δεν μπορεί να μας πει πως προκαλούμε ένταση, κανένας δεν μπορεί να πει να μην πάμε στις περιοχές αυτές. Κανένας δεν μπορεί να πει οτιδήποτε στις έρευνες και γεωτρήσεις που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλοι είδαν πως η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο. Με την εντολή του προέδρου μας τα πλοία μας κατευθύνονται στην περιοχή. Έτσι, όπως φαίνεται, έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και της Κρήτης κι αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας».

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Προεδρίας της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει: «Κάθε απόπειρα να αγνοηθεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο θα μείνει άκαρπη. Υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου μας, η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας σε κάθε τομέα, από την οικονομία μέχρι τις υποδομές, από την υγεία μέχρι την εκπαίδευση, από την εξωτερική πολιτική μέχρι την ασφάλεια».

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ δήλωσε πως το ερευνητικό πλοίο έφθασε στο σημείο όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες.

MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis.

Rast gele.🚢🇹🇷 pic.twitter.com/VKfFGgXSxm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 10, 2020

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε πρόκληση εντός της Ελληνικής ΑΟΖ, δήλωσε κατηγορηματικά στην ΕΡΤ ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. «Είτε πρόκειται για έρευνες, είτε για περίπλου του ερευνητικού σκάφους και των συνοδών πλοίων παρακολουθούμε στενά κάθε κίνηση και είμαστε ψύχραιμοι, αλλά αποφασισμένοι να μη δεχθούμε καμία πρόκληση εντός των θαλάσσιων ζωνών», είπε χαρακτηριστικά.

Είναι προφανές, τόνισε ο κ Γεραπετρίτης, ότι η Τουρκία βρίσκεται σε δυσμενέστερη διπλωματική θέση. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει διεθνείς διπλωματικές θέσεις. Δεν απέκλεισε ωστόσο, παρά την αντίδραση της Τουρκίας στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, να συνεχιστούν οι διερευνητικές επαφές για την επανέναρξη του διαλόγου, που αφορά μόνο τις θαλάσσιες ζώνες και χωρίς πίεση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr