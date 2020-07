«Πάρε το π@@@ο»: Χυδαία ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Newsroom eleftherostypos.gr

Μία χυδαία ανάρτηση τις μέρες που είχε μιλήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα φαινόμενα ρατσισμού που αντιμετώπισε στην Ελλάδα έκανε η Ραχήλ Μακρή.

Συγκεκριμένα η Ραχήλ Μακρή έγραψε στο facebook «πάρε το π@@@ο και πίσω την ελληνική ιθαγένεια».



Η κ. Μακρή ακολούθησε τα «χνάρια» των Κωνσταντίνου Καλέμη, υπεύθυνου του υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση προσφύγων και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, οι οποίοι επιτέθηκαν στον Greek Freak την περασμένη Παρασκευή.

O Αντετοκούνμπο απάντησε στα παραπάνω μ’ ένα χαμόγελο, γράφοντας στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile. pic.twitter.com/WbNJzvOefO

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2020