Ελληνοτουρκικά: Ενδείξεις αποκλιμάκωσης αλλά παραμένει ο συναγερμός μέχρι τις 2 Αυγούστου

Η σταδιακή απόσυρση των τουρκικών πλοίων δείχνει ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται τάση προς αποκλιμάκωση της έντασης που υπάρχει και όπως έγινε γνωστό έχει αρχίσει η σταδιακή απόσυρση των τουρκικών πλοίων προς τους ναυστάθμους.

Ωστόσο, ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού παραμένει σε επιφυλακή, αφού είναι σε ισχύ ακόμα η παράνομη τουρκική Navtex και παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.

Στο μεταξύ, σύγχυση προκλήθηκε προς στιγμή χθες όταν η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε με tweet ότι η Τουρκία με το Oruc Reis τελικά ξεκίνησε σεισμικές έρευνες ασκώντας «τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της».

Ωστόσο, μετά από λίγη ώρα το tweet αναιρέθηκε και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με νέο, στο οποίο αναφέρεται απλώς ότι το ερευνητικό πλοίο ανήγγειλε τις σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο την 21η Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί πως το Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο στον κόλπο της Αττάλειας.

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT

— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020