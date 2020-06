Στο Καστελόριζο η Μαρέβα Μητσοτάκη – Συναντήθηκε με εθελοντές για τον κορωνοϊό

View this post on Instagram

Μέσα σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία για όλους ο εθελοντισμός κατέχει τη σπουδαιότερη αξία στην κοινωνία. Η @axionhellas για ακόμη μια φορά προσφέρει όπου υπάρχει ανάγκη. Σήμερα στο Καστελόριζο μαζί με τους εθελοντές γιατρούς και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ πραγματοποιήθηκαν διαγνωστικά tests για τον Covid19. _ Axion Hellas continues to support society in the remotest islands. Today with volunteers doctors and National Public Health Organization @axionhellas conducted diagnostic testing for Covid-19 on the island of Kastelorizo.