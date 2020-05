Το αποθεωτικό βίντεο της Ryanair για την Αθήνα

Newsroom eleftherostypos.gr

«Μια ματιά στα αρχαία θαύματα! Η Αθήνα είναι ανοικτή για διακοπές από τις 15 Ιουνίου». Με αυτό τον τίτλο, η Ryanair παρουσιάζει την πρωτεύουσα ως τον ιδανικό προορισμό για διακοπές.

H αεροπορική εταιρία, παρουσιάζει όλες τις γωνίες της Αθήνας. Από τα μαγευτικά στενάκια και μαγαζάκια του Ψυρρή, μέχρι την επιβλητική Ακρόπολη και από την τουριστική Πλάκα, μέχρι τα… νησιώτικα Αναφιώτικα και τον Λυκαβηττό.

A glimpse of the ancient wonders 🇬🇷🏛️

Athens is open to holidaymakers from June 15th 👏 pic.twitter.com/2S6K3CUmCc

— Ryanair (@Ryanair) May 26, 2020