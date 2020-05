«Λουκέτο» στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής λόγω του… πάρτι

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε νέα μέτρα μετά τα όσα δημιουργήθηκαν στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

«Όσα διαδραματίστηκαν χθες και προχθές στην Αγία Παρασκευή παραπέμπουν σε όσους περιφρονούν τις οδηγίες περί αποφυγής συγχρωτισμού. Τη Δευτέρα αγνόησαν τις συστάσεις και χθες επιτέθηκαν εναντίον αστυνομικών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή και θα παραμένει κλειστή από τις εννέα το βράδυ μέχρι τις έξι το πρωί μέχρι νεωτέρας», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα υπαίθρια πάρτι, αλλά και τα τελευταία φαινόμενα συγχρωτισμού σε καφέ μπαρ, για την διασπορά του covid-19.

Οτιδήποτε ξεφεύγει από το μέγεθος τάξης – συναθροίσεις έως 10 ατόμων- με παράλληλη τήρηση των κανόνων ατομικής προστασίας «δυνητικά είναι εστία υπερμετάδοσης του ιού», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

«Θέλω να πιστεύω ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Το σύνολο του πληθυσμού ανταποκρίνονται στις οδηγίες», είπε και επανέλαβε με έμφαση ότι ο ιός υπάρχει ακόμα στην κοινότητα και τέτοιες ανεξέλεγκτες συναθροίσεις μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλη μετάδοση και θα είναι και πολύ δύσκολη η ιχνηλάτηση σε αυτή την περίπτωση.

«Αν υπάρχει κρούσμα σε ένα τόσο μεγάλο γκρουπ ανθρώπων θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και να περιοριστούν εγκαίρως τα περιστατικά». Ο κ. Μαγιορκίνης προσθέτει ότι γεγονότα υπρμετάδοσης είδαμε στην Αυστρία όπου μολύνθηκαν μέχρι και 1.000 άτομα και τονίζει ότι «στον συγκεκριμένο ιό “αρέσουν” οι συγκεντρώσεις των ανθρώπων και μεταδίδεται πολύ εύκολα σε τέτοιες συνθήκες».

Παρά τις αυστήρες συστάσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά να σταματήσουν τα υπάιθρια πάρτυ με take away ποτά, λίγες ώρες μετά τα ξημερώματα Τετάρτης, εκατοντάδες νέοι μαζεύτηκαν για μια… μπύρα στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες κατοίκων το αυτοσχέδιο πάρτι που στήθηκε για δύο συνεχόμενα βράδια σε πλατεία στην Αγία Παρασκευή αλλά και η τακτική καφε-μπαρ για άτυπα «take away» πάρτι με πρόσχημα την δυνατότητα προμήθειας καφέ, ροφήματος ή φαγητού σε πακέτο, η οποία επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας όπως αυτά που στήθηκαν σε Βόλο, Κηφισιά και Λάρισα, προβληματίζουν σοβαρά τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου 400 νεαροί που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και έπιναν, μόλις είδαν αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο άρχισαν να πετούν εναντίον τους μπουκάλια και πέτρες. Η ηρεμία στην περιοχή αποκαταστάθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ως αυτή την ώρα η Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.

Αδιανόητο:Μετά από δύο μήνες εγκλεισμό ποιος φωστήρας πήρε απόφαση να φέρει τα ΜΑΤ να ρίξουν δακρυγόνα θα ήθελα να ξέρω…….Με ΜΑΤ δε λύνονται τα προβλήματα. Gepostet von Vasilis Mylonakis am Dienstag, 5. Mai 2020

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής: Η πλατεία ήταν άβατο ναρκωτικών για χρόνια

Την ίδια ώρα ο δήμαρχος της περιοχής, Βασίλης Ζορμπάς, βρέθηκε στο σημείο, ενώ μέσω facebook, κάνει λόγο για σημείο «άβατο» που μέχρι πρόσφατα ήταν σημείο συγκέντρωσης για ναρκωτικά. Εγραψε μάλιστα πως δέχεται και απειλές για την παρουσία της αστυνομίας το βράδυ στην περιοχή, ενώ έκανε έκκληση στον πρωθυπουργό να προστατευτεί η περιοχή από το πρόβλημα των ναρκωτικών.

«Η πλατεία του Αη- Γιάννη έχει γίνει άβατο εδώ και πολλά χρόνια . Οι συντριπτική πλειοψηφία των γύρω κατοίκων της πλατείας δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Είχαμε μέχρι προ τίνος το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όχι μόνο. Αυτοί που συγκεντρώνονταν, εκτός ελαχίστων νεαρών από την Αγία Παρασκευή, οι υπόλοιποι έρχονταν από άλλες περιοχές, Σπάτα, Παιανία, Χαλάνδρι, Αιγάλεω, Γλυκά Νερά, Νέα Ιωνία και πάει λέγοντας. Είναι ωραία η πλατεία μας και την αγάπησε όλη η Αττική ή έχουμε καλή πραμάτια; Μάλλον το δεύτερο. Χθες, σήμερα μετά από πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με τη λήξη της καραντίνας, μαζεύτηκαν περισσότερα από 800 άτομα !!! Η πόλη μας, η Αγία Παρασκευή, στο θέμα κρουσμάτων κορωνοϊού είναι ΚΑΘΑΡΗ, δηλαδή είχαμε ελάχιστα κρούσματα. Τέτοιου είδους συνωστισμοί αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για την μετάδοση του κορωνοϊού.

Κάποιοι ίσως θεωρούν, ότι ως δήμαρχος δεν έπρεπε να ενημερώσω τα αρμόδια όργανα που εκ του νόμου, οφείλουν να προστατεύσουν την κοινωνία από την μεταδοτικότητα της πανδημίας. Βέβαια η αστυνομία δε περίμενε από μένα να ενημερωθεί, ήταν ήδη ενήμερη από δεκάδες παροικούντες πέριξ της πλατείας. Σήμερα λοιπόν η αστυνομία πήγε στην πλατεία, για να περιφρουρήσει την πόλη, από την παραβατικότητα. Είμαι υποχρεωμένος, εκ της θέσεως μου να ζητήσω αύριο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να προστατεύσει την πόλη μας, από την ευρύτατη διακίνηση ναρκωτικών και την εξάπλωση του κορωνοϊού. Όσον αφορά για τις απειλές που δέχομαι από κάποιους, μία απάντηση και μόνο…. αν φοβόμουν θα καθόμουν σπίτι μου. Οφείλω να προστατέψω την πόλη που με εξέλεξε δήμαρχο και θα το κάνω με οποιοδήποτε κόστος. Περιμένω και από τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν ξεκάθαρα για τα προβλήματα της συγκεκριμένης πλατείας και της ευρύτερης περιοχής» έγραψε στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο σκηνικό συγχρωτισμού είχε γίνει και στον Βόλο τη Δευτέρα με πελάτες που έπαιρναν take away ποτά και συνωστίζονταν.

Οι εικόνες αυτές έκαναν τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά να προειδοποιήσει σε αυστηρό τόνο ότι take away σε ποτά και άτυπα πάρτι, απαγορεύονται, αλλιώς θα ληφθούν μέτρα.

«Βούλιαξε» από κόσμο νωρίτερα η Πειραϊκή

Η Πειραϊκή έχει “βουλιάξει” από κόσμο. Κάτι που φυσικά -από μόνο του- δεν εμπεριέχει κάτι το μεμπτό, ωστόσο οι Αρχές είναι ξεκάθαρες για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά την δεύτερη φάση του κορονοϊού στην χώρα μας, δηλαδή αυτήν του… βγαίνουμε από το σπίτι αλλά “μένουμε ασφαλείς”.

Μια από τις πιο βασικές “οδηγίες” που λένε και… ξαναλένε οι ειδικοί, είναι αυτή της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Δηλαδή το να κρατάμε δύο μέτρα απόσταση από τους συμπολίτες μας όταν βγαίνουμε από το σπίτι. Από την αρχή της Πειραϊκής, στην Θεμιστοκλέους, μέχρι και το Πασαλιμάνι, εκατοντάδες κόσμου έχουν βγει και κάθονται στα πάρκα χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας.

Εκτός αυτού, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία είναι φανερό πως βρίσκονται περισσότερα από 10 άτομα, ενώ ο συγκεκριμένος περιορισμός όχι μόνο παραμένει σε ισχύ, αλλά “σηκώνει” και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Γώγος: Ανησύχησα, νομίζουν ότι τέλειωσε η επιδημία

Την ανησυχία του για το πάρτι των 300 ατόμων στην Αγία Παρασκευή, εξέφρασε ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Φυσικά το φοβάμαι, ήταν η δεύτερη ημέρα (άρσης των μέτρων). Φανταστείτε να ανοίξουν και τα μαγαζιά τόνισε.

Ο κ. Γώγος εξήγησε ότι στην φάση που βρισκόμαστε στόχος ήταν να δοθεί προσοχή στο μετρό, στα λεωφορεία και τα μέσα μεταφοράς «και τελικά προκύψανε πολλοί άλλοι πυρήνες χειρότεροι».

«Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω κατάλαβε ότι τελείωσε το θέμα, έχουμε μηδέν κρούματα δεν έχουμε καμία προοπτική για νέα κρούσματα και φέρεται όπως φερόταν πίσω από την επιδημία. Πραγματικά ανησύχησα», σημείωσε ο καθηγητής.

Τόνισε πως στην παρούσα κατάσταση ο στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση στα λίγα κρούσματα που θα υπάρχουν και η περιχαράκωση με ιχνηλάτηση. «Άντε να ιχνηλατήσει κανείς αυτό που έγινε στην Αγία Παρασκευή», σημείωσε.

Αυστηρά πρόστιμα για τους ανυπάκουους καταστηματάρχες

Σε αρχικό επίπεδο, οι αστυνομικές αρχές περιορίστηκαν μόνο σε αυστηρές συστάσεις, απομακρύνοντας του πολίτες που είχαν συνωστισθεί. Ωστόσο, από την ερχόμενη Δευτέρα (ίσως και νωρίτερα, εάν υπάρξουν νέα παρόμοια περιστατικά) το πρόστιμο για τους καταστηματάρχες που αψηφούν τα μέτρα θα ανέρχεται στα 5.000 ευρώ. Παράλληλα, θα σφραγίζεται το κατάστημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

Σχετικά με τους πολίτες που αψηφούν τις συστάσεις των ειδικών, γι’ αυτούς θα ισχύσει το πρόστιμο των 150 ευρώ για τη μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα είπε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος σε αυστηρό τόνο σημείωσε: «Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Οι μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται και προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».