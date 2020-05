Οργή Χαρδαλιά για τα take away πάρτυ – Προειδοποίησε με νέα μέτρα

Newsroom eleftherostypos.gr

Κατά την ημερήσια ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού στην Ελλάδα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ. Χαρδαλιάς μη κρύβοντας τον εκνευρισμό του, απέστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους μαγαζάτορες εκμεταλλεύτηκαν τον όρο take away και άνοιξαν μπαρ και καφέ όπου προκλήθηκε συνωστισμός.

«Θα ήθελα να κάνω κάποιες ιδιαίτερες συστάσεις. Οι συστάσεις μας βασίζονται σε πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα. Η εικόνα καφέ μπαρ το βράδυ να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν ποτά δήθεν take away, με πολίτες στοιβαγμένους, προσβάλουν βάναυσα όλους μας.

Προσβάλει τη νοημοσύνη των επαγγελματιών στην εστίαση που με υπομονή τηρούν τα μέτρα. Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Take away στα ποτά δεν επιτρέπονται, απλά απαγορεύονται! Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται».

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.