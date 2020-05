Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών για το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο του ΝΑΤΟ

Newsroom eleftherostypos.gr

Τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο του ΝΑΤΟ στο Ιόνιο Πέλαγος, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνει πως καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, «οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας βρίσκονται στους αγνοούμενους αξιωματικούς».

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες και τους αγαπημένους των επιβαινόντων, στην οικογένεια του ΝΑΤΟ, στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις, στο υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά και στην πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα.

Deeply saddened by tragic @NATO helicopter accident in the IonianSea

As the search & rescue op is ongoing our thoughts & prayers go out to the missing officers

Our sympathies to the families & loved ones of those involved, the #NATO family& @CanadianForces@CanadaFP @CanadaGreece

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 30, 2020