Κορωνοϊός – Κρανίδι: Απίστευτες εικόνες με μετανάστες να δίνουν «μάχη» για μία σακούλα τρόφιμα

«Μάχονται» για μια σακούλα τρόφιμα οι πρόσφυγες που βρίσκονται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο στο Κρανίδι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πρόσφυγες τρέχουν στο σημείο διανομής των τροφίμων από την αρμόδια ομάδα του ΕΟΔΥ και ο ένας πάνω στον άλλον στοιβάζονται για να αρπάξουν τις σακούλες μέσα από τα κουτιά με τις προμήθειες.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

— AFP news agency (@AFP) April 22, 2020