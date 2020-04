«Dance With The Tsiodras»: Το remix που μας... ξεσηκώνει εν μέσω καραντίνας [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

«Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που οκ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι» τονίζει σε ανάρτησή του ο κωμικός Αλέξανδρος Χαριζάνης, εν μέσω καραντίνας λόγω κορωνοϊού.

Έτσι πήρε την απόφαση να «διασκευάσει» την club επιτυχία των D-Devils «Dance With The Devil» σε «Dance With The Tsiodras».

Στους στίχους πρωταγωνιστούν ο λοιμωξιολόγος κι εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό Σωτήρης Τσιόδρας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, το La casa de papel και η καθημερινή ενημέρωση του ΕΟΔΥ με χιούμορ και μουσικό χαλί το γνωστό beat από τα 00s.