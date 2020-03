Τραγωδία στη Μόρια: Νεκρό ένα αγόρι μετά την φωτιά που ξέσπασε στον καταυλισμό

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε τμήμα του καταυλισμού, μέσα στο κέντρο Yποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά έχασε τη ζωή του ένας αγόρι έξι ετών.

Την φωτιά προκάλεσε άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ενώ το ΚΥΤ εκκενώνεται μετά από σχετικό συναγερμό που σήμανε.

Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κρίνεται ιδιαίτερα δυσχερές λόγω του συνωστισμού των σκηνών και των άλλων κατασκευών.

Big fire broke out in Moria refugee camp on Lesbos earlier today. I’m not there, but a refugee inside the camp sent me the videos and gave me permission to share. pic.twitter.com/0IbMVbKUSo

— Lydia Emmanouilidou (@lydiaemman) March 16, 2020