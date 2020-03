«Μένουμε Σπίτι»: Η καμπάνια για τον κορωνοϊό που έγινε viral!

Newsroom eleftherostypos.gr

Τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου τις τελευταίες ώρες κάνει η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μένουμε Σπίτι», η οποία παρακινεί τους πολίτες να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σπίτι, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η εν λόγω εικόνα απεικονίζει ένα σπίτι που επάνω γράφει την φράση: «Μένουμε Σπίτι».

«Μένουμε Σπίτι. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας, με την εμφάνιση συμπτωμάτων ίωσης, εάν δεν ανήκουμε σε ευπαθή ομάδα. Δίνουμε προτεραιότητα για την εξέταση στα νοσοκομεία στους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα & σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. #μένουμε_σπίτι”, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Η φράση έχει γίνει, πλέον, ένα από trends στο twitter στην Ελλάδα και μάλιστα αρκετοί είναι οι χρήστες του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που είτε κάνουν retweet την εικόνα, είτε επαναλαμβάνουν με τον δικό τους τρόπο τη βασική ιδέα της καμπάνιας.

* * *Μένουμε Σπίτι – Stay at Home* * *#menoumespiti#stayathome #μενουμεστοσπιτι pic.twitter.com/SmFLb0aHuS

— Nick P. Perakis (@nickperakis) March 13, 2020