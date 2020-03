Σύγκρουση τουρκικής ακταιωρού με σκάφος του Λιμενικού στην Κώ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα Λιάνα Σπυροπούλου, τουρκική ακταιωρός χτύπησε σκάφος του λιμενικού.

«Είναι στα δικά μας (σ.σ. προφανώς εννοεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα) και μας χτύπησε, πίσω μας χτύπησε. Μας έχει κάνει ζημιά πίσω, μας έσπασε τα ρέλια (σ.σ. τα κάγκελα στην κουπαστή)” ακούγεται να φωνάζει ένας άνδρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τουρκική ακταιωρός όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε αλλά συνέχισε τις προκλητικές ενέργειες, κυνηγώντας ένα ελληνικό φουσκωτό που περιπολούσε στην περιοχή.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020