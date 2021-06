Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ στις μεγαλύτερες ιστοσελίδες του κόσμου

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC έχουν τεθεί σήμερα εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα techchrunch.com το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του Fastly. Πρόκειται για έναν πάροχο περιεχομένου ιστοσελίδων μέσω cloud σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στο Financial Times. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διερευνά τυχόν προβλήματα στο δίκτυο διανομής περιεχομένου της, μέσω μηνύματος που εμφανιζόταν σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες που παρουσίασαν πρόβλημα. Εκτός του μηνύματος αυτού, η «Fastly» δεν έχει προβεί σε κάποια σχετική επίσημη ανακοίνωση. Εκτός λειτουργίας και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης και ο Λευκός Οίκος

Ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης τέθηκε εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, όπως και πολλοί άλλοι ιστότοποι, κυρίως μέσων ενημέρωσης. Ο ιστότοπος gov.uk εμφάνιζε “Error 503 Service Unavailiable” περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας. Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε Error 503 Service Unavailable περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας. Ο ιστότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί, όπως και ιστοσελίδα διανομής βίντεο twitch.tv, που ανήκει σε θυγατρική εταιρεία της Amazon. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο. Εξάλλου και η πλατφόρμα Reddit είναι εκτός λειτουργίας. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 της Δανίας επίσης ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ιστότοπός του.

