Ειδήσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral μέσω του διαδικτύου:

Για μια ακόμη χρονιά, το καθιερωμένο «κυνήγι των αυγών» που διοργανώνεται κάθε Πάσχα στον Λευκό Οίκο ακυρώθηκε, λόγω του κορωνοϊού.

Παρόλα αυτά, οι ιθύνοντες φρόντισαν ώστε η πασχαλινή συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα να έχει μια έξτρα, εορταστική πινελιά.

Ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, ολοκλήρωνε την ομιλία της, την εμφάνισή του έκανε δίπλα της ένα γιγάντιο…κουνέλι, αιφνιδιάζοντας τους δημοσιογράφους.

Το κουνέλι, φορώντας την επιβεβλημένη μάσκα προστασίας, μοίρασε στη συνέχεια αυγά και σοκολάτες στους ρεπόρτερ.

Τα αυγά έφεραν ζωγραφιές του…μασκοφόρου κουνελιού από την μια τους πλευρά και τις υπογραφές των Τζο και Τζιλ Μπάιντεν από την άλλη.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, το κουνέλι είχε εμφανιστεί στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν σε ειδική εκδήλωση του Λευκού Οίκου για το Πάσχα, με τις εικόνες που απεικονίζουν τον Πρόεδρο και το κουνέλι να γίνονται αμέσως viral.

Ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ απέστειλαν, επίσης, ξυλόγλυπτα αναμνηστικά αυγά σε όλα τα κέντρα εμβολιασμού των ΗΠΑ, σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης του έργου που επιτελείται εκεί.

Viral έγινε ο αθλητής της ενόργανης, Έβαν Μανιβόνγκ, από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι, όταν επέλεξε έναν μάλλον…πρωτότυπο τρόπο για να πανηγυρίσει την νίκη του σε πρόσφατους αγώνες στην Μινεσότα.

.@evanmanivong ties his career-high with a 14.750!

We’re not sure what was on that card either…😅#Illini 🔶🔷 pic.twitter.com/jAEcd0L1ub

— Illinois M Gym (@IlliniMGym) March 22, 2021