Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένα…πρωτοποριακό σκιάχτρο έγινε viral στο Instagram και το TikTok, προκαλώντας ανάμικτα συναισθήματα σε όσους το είδαν. Εκ πρώτης όψεως- και από απόσταση ασφαλείας- το θέαμα που παρουσιάζει είναι αναμφίβολα ξεκαρδιστικό. Όπως επεσήμαναν, ωστόσο, πολλοί σχολιαστές, η αίσθηση αυτή θα άλλαζε δραματικά, αν τύχαινε να το δει κανείς από κοντά- και κυρίως, στο σκοτάδι της νύχτας!

«Αυτό το σκιάχτρο είναι σε άλλο επίπεδο», λέει η λεζάντα του βίντεο.

«Για τα πουλιά το έβαλαν, ή για τους ανθρώπους;» αναρωτήθηκαν πολλοί.

Την ίδια απορία έχουμε και εμείς!

Έτσι φαίνεται να πιστεύει ο άνδρας που το βιντεοσκόπησε, από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Ο 27χρονος Αντρέι Ντάλκα ξεκουραζόταν στο μπαλκόνι του, που «βλέπει» σ’ έναν χώρο πάρκινγκ. Εκεί, ο Αντρέι εντόπισε έναν οδηγό, ο οποίος δυσκολευόταν απίστευτα να παρκάρει με την όπισθεν, παρόλο που είχε αρκετό διαθέσιμο χώρο.

Ο 27χρονος θεατής κάλεσε στο μπαλκόνι τα ξαδέρφια του για να παρακολουθήσουν μαζί και να καταγράψουν σε βίντεο τις απέλπιδες προσπάθειες του οδηγού να παρκάρει. Με την…ένατη προσπάθεια και αφού το είχε βάλει- στραβά- και ξαναβγάλει από την θέση 8 φορές, ο οδηγός κατάφερε να ευθυγραμμίσει και να παρκάρει σωστά το όχημά του.

Το βίντεο που κατέγραψε ο Αντρέι έγινε viral στο Facebook, όπου σχολιάστηκε από δεκάδες ανήσυχους συμπολίτες του αγνώστου ταυτότητας οδηγού.

«Ελπίζω να οδηγεί καλύτερα απ’ ό,τι παρκάρει», «Απορώ ποιος του έδωσε δίπλωμα», «Δεν θα’ θελα να βρεθώ στον δρόμο του», «Πονάνε τα μάτια μου, όταν το βλέπω» είναι μερικά δείγματα του κλίματος που επικράτησε στα σχόλια. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί τον χειρότερο…παρκαδόρο της Μεγάλης Βρετανίας.

Όπως είπε και ο Αντρέι: «Ας ελπίσουμε να ΜΗΝ υπάρχει χειρότερος!»

Ο τελικός του Euro 2020 ανάμεσα στην Ιταλία και την Αγγλία είχε πολλά αξιομνημόνευτα στιγμιότυπα, ωστόσο μια από τις πιο viral στιγμές του δεν είχε καν να κάνει με το ίδιο το παιχνίδι. «Σαρώνοντας» το κοινό του αγώνα, η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε δύο οπαδούς της Εθνικής Ιταλίας, που ξεχώρισαν για τις ενδυματολογικές επιλογές τους.

I’m more interested in what Mario is saying to the Pizza. #ENG #Euro2020Final pic.twitter.com/d8QCrMPMiH

— James Farrow (@Jamesfarrow92) July 11, 2021