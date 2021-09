Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Αν είστε λάτρεις της πίτσας, τότε σίγουρα θα ταυτιστείτε με την αντίδραση της μπέμπας του παρακάτω βίντεο. Όταν γονείς της κάνουν τα «αποκαλυπτήρια» του αγαπημένου της φαγητού, το πρόσωπό της φωτίζεται πραγματικά ολόκληρο:

Find me someone more excited to eat some pizza than this adorable kid…I’ll wait!🍕❤😋🍕❤😋

«Αυτό το μωρό μας αντιπροσωπεύει όλους», λέει ένα από τα κορυφαία σχόλια της viral ανάρτησης. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, όταν ανακαλύψει και το σουβλάκι!

Τέσσερα παπαγαλάκια από την Κίνα απέδειξαν το ταλέντο τους στο παρκέ, όπως βλέπουμε στο παρακάτω απίστευτο κλιπάκι:

Τα παπαγαλάκια χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το χρώμα των φτερών τους και ο αγώνας κίτρινων- πράσινων εξελίχθηκε πραγματικά σε ντέρμπι. Εσείς ποιους θα στηρίξετε στην επόμενη αγωνιστική;

Ένα viral του 2019 από την Ιταλία γνώρισε ξανά τη δημοσιότητα, όταν αναρτήθηκε πρόσφατα σε δημοφιλή λογαριασμό του Twitter. Στο βιντεάκι βλέπουμε έναν πιτσιρικά που επισκέπτεται κουρείο για πρώτη φορά και δεν βλέπει την όλη διαδικασία με…καλό μάτι. Για να κατευνάσουν την σύγχυσή του, οι εργαζόμενοι του κουρείου το «ρίχνουν» στο τραγούδι.

He felt very anxious about having his hair cut and so they all sang to him to make him feel more comfortable 😍❤️ pic.twitter.com/R1AL17WH28

— ❤️ A page to make you smile ❤️ (@hopkinsBRFC21) September 11, 2021