Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Αν είχατε ποτέ την απορία του πώς είναι να λούζεσαι με μηδενική βαρύτητα, την απάντηση θα σας δώσει η αστροναύτης της NASA, Μέγκαν ΜακΆρθουρ. Η ΜακΆρθουρ βρίσκεται εδώ και κάμποσο καιρό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και έχει αναγκαστεί να προσαρμόσει τις καθημερινές της συνήθειες στις διαστημικές συνθήκες. Στο παρακάτω βίντεο, η αστροναύτης μας μυεί στα μυστικά του λουσίματος στο διάστημα:

🚿Shower Hour! Astronauts can’t take showers in space or the water would go everywhere, so I thought I would demonstrate how we keep hair clean on the @Space_Station. The simple things we take for granted on Earth are not so simple in micro-gravity! pic.twitter.com/wfXhNv6zzD

— Megan McArthur (@Astro_Megan) August 31, 2021