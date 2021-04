Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral μέσω των social media και του διαδικτύου:

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, κατάφερε να εντυπωσιάσει τον…λαό του Twitter και να γίνει viral όταν ο φακός την αιχμαλώτισε να αποβιβάζεται από αεροπλάνο με ροκ περιβολή.

Η 69χρονη Τζιλ Μπάιντεν φορούσε μίνι δερμάτινη μαύρη φούστα, μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια και ένα στενό (εννοείται μαύρο) σακάκι με μεγάλα κουμπιά, ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε το διχτυωτό καλσόν της που αναδείκνυε τις γάμπες της με έναν ξεχωριστό – και μάλλον αναπάντεχο για Πρώτη Κυρία, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις- τρόπο.

Πολλοί έσπευσαν να κατακρίνουν την Μπάιντεν για τις ενδυματολογικές της επιλογές, με σχόλια του τύπου «Είσαι η Πρώτη Κυρία, όχι καμιά 17χρονη γκοθού», ενώ άλλοι την επαίνεσαν για την τόλμη της λέγοντας «Αν μου πήγαινε και εμένα αυτό το λουκ, έτσι θα κυκλοφορούσα, κάθε μέρα!»

Το σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Μπάιντεν δεν ήταν αναμενόμενη και εξέπληξε όποιον την είδε, ανεξαρτήτως του προσωπικού γούστου του καθενός.

Η Αυστραλέζα Χάνα Λι Πίρσον, γνωστή στην πατρίδα της λόγω της σέξι παρουσίας της στο Instagram, κατάφερε να προκαλέσει το απόλυτο χάος σε πτήση της «Air New Zealand» όπου επέβαινε, όταν έφτασε να απειλεί ότι θα «ανατινάξει το αεροπλάνο», επειδή οι αεροσυνοδοί δεν της προσέφεραν τζάμπα κρασί.

Έχοντας την εντύπωση πως το κρασί συμπεριλαμβανόταν στην τιμή του εισιτηρίου που είχε πληρώσει, η Πίρσον βρέθηκε προ δυσάρεστης εκπλήξεως, όταν έμαθε πως υπήρχε έξτρα χρέωση για μια τέτοια παροχή και έτσι άρχισε να ουρλιάζει απειλητικά στις αεροσυνοδούς να της δώσουν το: «Γ…μένο κρασί τζάμπα, τώρα!», αποκαλώντας μάλιστα μια από τις αεροσυνοδούς «σκύλα».

Όταν η Πίρσον σηκώθηκε όρθια, οι αεροσυνοδοί κατάφεραν να την απομονώσουν σε μια σειρά καθισμάτων που δεν είχε άλλους επιβάτες και να την κρατήσουν καθιστή, ενώ αυτή τις τσιμπούσε και προσπαθούσε να τις κουτουλήσει.

Εν τέλει και αφού είχε απειλήσει ότι θα ανατινάξει το αεροσκάφος, η Πίρσον βρέθηκε με χειροπέδες και αποκοιμήθηκε με αυτές μέχρι το αεροπλάνο να φτάσει στην Ν. Ζηλανδία, όπου, ξυπνώντας, συνέχισε το παραλήρημά της.

Viral έχουν γίνει τα βίντεο που απεικονίζουν μια, γεμάτη ενέργεια, ομάδα Αμερικανών χορευτών, οι οποίοι αξιοποίησαν το χώρο του μετρό της Νέας Υόρκης για να επιδείξουν το αδιαμφισβήτητο ταλέντο τους.

“Lose Control” This video so much energy I was hyping them up through my phone😂🤣 but they SNAPPED Hard!🔥 I Love seeing so many of yall dance to my songs! I loved me some yall🤗💜 pic.twitter.com/RxDBf1OAmC

— Missy Elliott (@MissyElliott) April 4, 2021