Σεισμός στην Κροατία: Κατέρρευσαν κτήρια, πληροφορίες για τραυματίες

Πέντε είναι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων, μέχρι στιγμής, από τον ισχυρό σεισμό 6,4 ρίχτερ που έπληξε την κεντρική Κροατία, μεταδίδει το κροατικό πρακτορείο ειδήσεων HINA.

Another man saved from the building in Petrinja pic.twitter.com/3kOc0oY3LS

— Tea Horvatic (@teahorvatic) December 29, 2020