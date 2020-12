Σεισμός στην Κροατία: Κατέρρευσαν κτήρια, πληροφορίες για τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα παιδί είναι ο προσωρινός τραγικός απολογισμός από το χτύπημα του Εγκέλαδου νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ στην Κροατία, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και διακοπή της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών στην περιοχή.

Another man saved from the building in Petrinja pic.twitter.com/3kOc0oY3LS

— Tea Horvatic (@teahorvatic) December 29, 2020