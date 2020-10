Ντόναλντ Τραμπ: Ευχές από Τζόνσον και Κρεμλίνο, «τρολάρισμα» από Γαλλία και Κίνα

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ευχήθηκε σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια ταχεία ανάρρωση αφού το ζεύγος βρέθηκε θετικό στην COVID-19.

«Τις καλύτερες ευχές μου στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον, που και ο ίδιος προσβλήθηκε από την COVID-19 και νοσηλεύθηκε την άνοιξη. «Ελπίζω και οι δύο να αναρρώσουν γρήγορα από τον κορονοϊό».

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020