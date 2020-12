NASA: Viral έγινε το πρώτο βίντεο αστροναύτη από το διάστημα – Δείτε γιατί [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Victor Glover, ένας αστροναύτης της NASA, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στην αποστολή Crew Dragon Crew-1 του SpaceX μοιράστηκε το πρώτο του βίντεο από το διάστημα στο Twitter και άμεσα έγινε viral.

Η εκπληκτική θέα έγινε γρήγορα viral και έλαβε εκατομμύρια views στο Twitter. «Το πρώτο μου βίντεο από το διάστημα! Κοιτάζοντας τη Γη μέσα από το παράθυρο του Dragon Resilience. Η κλίμακα των λεπτομερειών και της υπερφόρτωσης των αισθήσεων το έκανε αυτό μια συναρπαστική προοπτική!» έγραψε.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020