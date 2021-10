Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένας άνδρας από τη Γιούτα των ΗΠΑ είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση με ένα…κούγκαρ, ενώ έκανε πεζοπορία σε τοπικό Δρυμό. Καθώς το αιλουροειδές έδειχνε να έχει μάλλον ήπιες διαθέσεις, ο άνδρας ξεκίνησε να το βιντεοσκοπεί, οπισθοχωρώντας. Κάποια στιγμή το ζώο επιταχύνει, αλλά εν τέλει αποφασίζει να αφήσει ήσυχο τον περιπατητή.

Μάλλον απλά δεν ήθελε να το βιντεοσκοπούν!

Ο σκύλος του παρακάτω viral πάει μάλλον για κάποιο σόου ταλέντων- ή για ρεκόρ Γκίνες. Παίζοντας το κλασικό παιχνίδι, όπου το αφεντικό του τού πετάει ένα μπαλάκι και ο σκύλος πρέπει να το επιστρέψει, το σκυλί κατάφερε πράγματι κάτι εκπληκτικό:

He found all the balls.. 😅 pic.twitter.com/PeNcDzqlL0

— Buitengebieden (@buitengebieden_) October 17, 2021