Live εικόνα – Χάος στις ΗΠΑ: «Κάηκε» η Ουάσινγκτον μετά την εμπρηστική ομιλία του Τραμπ – Εκκενώθηκε το Καπιτώλιο από την Εθνοφρουρά

Σκηνές χάους με ηθικό αυτουργό τον Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκαν μέσα και έξω από το Καπιτώλιο.

Η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η αιτία να ανασταλεί η συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται μια γυναίκα αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. (Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

They are storming DC!

Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal #WashingtonDC pic.twitter.com/ZkJal7SM9g — Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021

BREAKING: Protesters have made their way INSIDE the United States Capitol pic.twitter.com/DnuFDlrFKE — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον έχει επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βίαιες διαδηλώσεις οπαδών του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων του αμερικανικού Κογκρέσου και διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon καθώς και από άλλα που βρίσκονται περιμετρικά του Καπιτωλίου.

«Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία του Καπιτωλίου», έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ προειδοποιεί για τον κίνδυνο άρνησης της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς πριν φυγαδευτεί από το Καπιτώλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους “περιορισμούς” του Συντάγματος. Ο Πενς παρουσίασε τα επιχειρήματά του σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η παρέμβαση τη εθνοφρουράς

Μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιούνται σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό το πρίσμα της εξέγερσης διαδηλωτών, υποστηρικτών του προέδρου Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές. Την ανάπτυξη των ενόπλων ενισχύσεων ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος καθώς και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Ραλφ Νόρθαμ και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν.

Τα μηνύματα Μπάιντεν και Τραμπ

Με διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει στην τηλεόραση και να ζητήσει από τους ταραξίες που είναι μέσα και έξω από το Καπιτώλιο να σταματήσουν την δράση τους.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Αυτή την ώρα η Δημοκρατία μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μία επίθεση χωρίς προηγούμενο, επίθεση στους εκπροσώπους του έθνους, στους αστυνομικούς στους ανθρώπους και τους υπαλλήλους που υπηρετούν το Καπιτώλιο.

Οι σκηνές που βλέπουμε δεν αντανακλούν τις αξίες και τις βασικές αρχές της δημοκρατίας της Αμερικής. Ένας μικρός αριθμός ακραίων έχει προκαλέσει χάος. Τους καλώ να κάνουν πίσω. Τα λόγια ενός προέδρου έχουν μεγάλη σημασία. Καλώ τον πρόεδρο Τραμπ να βγει στην εθνική τηλεόραση τώρα να πράξει όσα έχει ορκιστεί και να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά που βλέπουμε. Είμαι σοκαρισμένος για όσα συμβαίνουν στο έθνος μας».

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Μετά από το διάγγελμα Μπάιντεν ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ένα βίντεο ενός λεπτού για να πει σε αυτούς που δημιούργησαν σκηνές χάους στο Καπιτώλιο να φύγουν και να υπάρξει ειρήνη. Στο μήνυμά του βέβαια τονίζει για ακόμη μία φορά ότι τους έκλεψαν τις εκλογές και ότι κατανοεί την αγανάκτηση του κόσμου.

«Ξέρω ότι πονάτε, είχαμε μια εκλογή που εκλάπη από εμάς και όλοι το γνωρίζουν. Αλλά πρέπει να πάτε σπίτι τώρα, πρέπει να έχουμε ειρήνη, να σεβαστούμε τους εκπροσώπους του νόμου και της τάξης» ακούγεται να λέει στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος

Ένας εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανού κόμματος και ο εκρηκτικός μηχανισμός απενεργοποιήθηκε με ασφάλεια, ανέφερε ένας δημοσιογράφος των New York Times, με τις ΗΠΑ να ζουν απόψε πρωτοφανείς στιγμές στην σύγχρονη ιστορία τους.

Εν τω μεταξύ, εκκενώθηκαν τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, ανέφεραν οι New York Times.

Αρκετά εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου καταγγέλλουν μια απόπειρα «πραξικοπήματος» με επικεφαλής τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι κατάφεραν να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο, με ορισμένους από τους αυτούς τους εκλεγμένους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι αυτή η ενέργεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

«Είμαστε μάρτυρες μιας απόπειρας πραξικοπήματος που ενθαρρύνεται από τον εγκληματία του Λευκού Οίκου. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει», ανέφερε στο Twitter ο Δημοκρατικός βουλευτής Γουίλιαμ Πασκρέλ, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό δεν είναι μια διαδήλωση. Αυτό είναι μια απόπειρα πραξικοπήματος», δήλωσε η βουλευτίνα Νταϊάνα Ντεζίτ από την πλευρά της, καταγγέλλοντας την «αναρχία που προκάλεσε ο δικός μας πρόεδρος».

Την ίδια ώρα, πολλοί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στο Καπιτώλιο. Τουλάχιστον ένας έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο σύμφωνα με το CNN.

Η εμπρηστική ομιλία του Τραμπ

Όλα ξεκίνησαν από την εμπρηστική ομιλία του Τραμπ. «Τα μέσα δεν θέλουν να δείξουν το μέγεθος αυτού του πλήθους. Εκατοντάδες χιλιάδες από όλη τη χώρα- βασικά, από όλο τον κόσμο, είναι εδώ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε νωρίτερα ο Τραμπ, μη δείχνοντας να τον προβληματίζει μια τέτοια κατάσταση εν μέσω πανδημίας.

«Γυρίστε τις κάμερές σας και δείξτε για πόσο κόσμο πρόκειται», ενθάρρυνε ο Πρόεδρος τους δημοσιογράφους. «Δυστυχώς σας έβαλαν στις πρώτες σειρές και δεν μπορείτε να δείτε το πλήθος που φτάνει μέχρι και πέρα από το μνημείο της πλατείας Ουάσιγκτον».

Στην συνέχεια, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης και τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας και κοινωνικής δικτύωσης για την συμμετοχή τους στην παραποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, που συνεχίζει να υποστηρίζει πως συνέβη.

«Κερδίσαμε τις εκλογές με διαφορά», επέμεινε ξανά ο Τραμπ, ένα βήμα πριν την παράδοση της Προεδρίας στον Τζο Μπάιντεν.

«Το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι ο Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς να στείλει τα αποτελέσματα πίσω στις Πολιτείες, να γίνει επανακαταμέτρηση. Θα γίνω ξανά Πρόεδρος και εσείς χαρούμενοι άνθρωποι», συνέχισε, με το πλήθος να τον επευφημεί.

«Θα με απογοητεύσεις Μάικ, αν δεν κάνεις κάτι για το καλό του έθνους και το Σύνταγμα», προσέθεσε.

«Είπα στον Μάικ ότι δε χρειάζεται θάρρος για να το κάνει. Θάρρος θέλει το να μένει κανείς άπραγος, ενώ εμείς θα μένουμε με τον Πρόεδρο που έχασε τις εκλογές συντριπτικά, για 4 ολόκληρα χρόνια», είπε έπειτα ο Τραμπ, ευχαριστώντας επανειλημμένα το «κίνημα» των οπαδών του για την «υπέρμετρη αγάπη» που του δείχνει.

«Είστε πιο δυνατοί, πιο έξυπνοι, είστε οι άνθρωποι που έχτισαν το έθνος», τους είπε.

Η συστηματική αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος- Οι προτροπές Τραμπ στο πλήθος

«Οι Δημοκρατικοί κατέστρεψαν την οικονομία μας, άνοιξαν τα σύνορα, μας πήραν τις ζωές μας. Είναι απίστευτο».

«Εκμεταλλεύτηκαν το πρόσχημα του κινεζικού ιού και τις επιστολικές ψήφους για να προδικάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Από τις 10 το βράδυ ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν ο νικητής, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκαν οι επιστολικές ψήφοι στη Φιλαδέλφεια και άρχισαν οι μ….ίες», σχολίασε.

«Οι αριστεροί σας περιθωριοποίησαν στα social media, όπως και κατέβασαν όσα μοιράζομαι, που είναι απόλυτα σωστά», είπε.

«Ακόμα και αυτοί εδώ», είπε, δείχνοντας τους δημοσιογράφους, «ξέρουν τι έχει συμβεί».

«Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν γίνεται αυτό που έγινε εδώ».

«Αν ο Μάικ Πενς δεν κάνει αυτό που πρέπει, θα είναι μια πολύ στενάχωρη μέρα για το έθνος».

«Εσείς, θα πρέπει ειρηνικά και πατριωτικά να πάτε ως το Καπιτώλιο για να κάνετε τις φωνές σας να ακουστούν. Να δείξετε πως οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν με σθένος την εκλογική διαφάνεια».

΄«Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε το βούρκο της Ουάσιγκτον».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τα μέλη του Κοινοβουλίου των ΗΠΑ και όσους Γερουσιαστές στάθηκαν στο πλευρό του και αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα των εκλογών, λέγοντας:

«Το μόνο άτομο που θα έχει απογοητευτεί από αυτό είναι η Χίλαρι Κλίντον. Θα λέει: Μα γιατί δεν το έκανε αυτό κανείς για μένα 4 χρόνια πριν;»

«Πολλοί έχουν ωστόσο σιγήσει. Αυτό λέγεται καταπίεση, και συμβαίνει στις κομμουνιστικές χώρες», σχολίασε.

«Θέλω να συγχαρώ το Ανώτατο Δικαστήριο. Ξέρετε τι λέγανε τα μέσα; Λέγαν ότι έχω υπό τον έλεγχό μου 3 από τους δικαστές. Ότι ο Μπιλ Μπαρ είναι μαριονέτα μου, και προσωπικός βοηθός μου. Λοιπόν, ο Μπαρ- τον συμπαθώ, αλλά έχει αλλάξει. Μάλλον δεν θέλει να κατηγορείται για κάτι τέτοιο. Και σε αυτό βοήθησε πολύ ο Τύπος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είστε ιδιοφυίες», είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. «Και εγώ μάλλον αυτό θα έκανα».

«400.000 επιπλέον ψήφοι εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Πενσιλβάνια, και κανείς δεν ξέρει πώς! Ο Μάικ Πενς συμφώνησε να τις στείλει πίσω. Αν δεν το κάνει, θα έχετε για 4 χρόνια έναν Πρόεδρο με έναν υπέροχο γιο, ο οποίος έχασε σε όλες τις Πολιτείες. Και τον ψήφισαν ανόητοι άνθρωποι που είναι επίσης χαμένοι», σχολίασε, πριν προχωρήσει σε εκταταμένη ανάλυση των «παρατυπιών» που συνέβησαν, όπως πιστεύει, σε κάθε Πολιτεία.

Ο Τραμπ στοχοποίησε ακόμα και Ρεπουμπλικάνους που δεν τον υποστήριξαν. «Ας φύγουν», είπε. «Το κόμμα θα αλλάξει, εμείς όχι. Πρέπει να ξεφορτωθούμε τους Τσένεϊ του κόσμου».

Μετά τα πολύ σοβαρά επεισόδια τα οποία ουσιαστικά ο ίδιος τα προκάλεσε κάλεσε τους διαδηλωτές που τον στηρίζουν να αποφύγουν την βία, αφού οι τελευταίοι εισέβαλαν βίαια στο Καπιτώλιο σε μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση: «Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!».

