Κορωνοϊός: Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το εμβόλιο και το… χρηματιστήριο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χαιρετίσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του κορωνοϊού που αναπτύσσουν από κοινού Pfizer και BioNTech.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μία δύσκολη γι’ αυτόν περίοδο με αυτό το tweet διεκδικεί τα εύσημα και θέλει να καρπωθεί αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

«Άνοδος του χρηματιστηρίου. Εν αναμονή του εμβολίου το οποίο φαίνεται να είναι κατά 90% αποτελεσματικό. Τι υπέροχα νέα!» ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020