Καταστροφικές πλημμύρες στην Κίνα: 120.000 εκκένωσαν τα σπίτια τους

Ένα λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στη βόρεια Κίνα , αφήνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς και 11 ακόμη αγνοούμενους, μετά από πλημμύρες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που κατέστρεψαν σπίτια και κάλυψαν αγροτικές εκτάσεις σε δύο επαρχίες.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειχνε ανθρώπους πάνω από ένα σχεδόν βυθισμένο λεωφορείο, σε έναν ορμητικό ποταμό που κυλούσε έξω από την πόλη Σιτζιαζουάνγκ, περίπου 265 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Οι αρχές της επαρχίας Χεμπέι ανέφεραν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 37 από τα 51 άτομα του λεωφορείου διασώθηκαν. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV ανέφερε ότι τρεις σκοτώθηκαν και 11 αγνοούνται.

Στη γειτονική επαρχία Σανσί στα δυτικά, οι πλημμύρες ανάγκασαν περισσότερους από 120.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κατέστρεψαν 17.000 σπίτια, ανέστειλαν τις εργασίες εκατοντάδων ορυχείων και κατέστρεψαν 470.000 στρέμματα γεωργικής γης.

Περίπου 1,75 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί συνολικά στο Σανσί, από πλημμύρες που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες έφτασαν σε επίπεδα σχεδόν τέσσερις φορές το συνηθισμένο μηνιαίο μέσο όρο.

More than 120,000 people have been temporarily evacuated after continuous #downpours triggered #floods in north #China‘s Shanxi pic.twitter.com/m1rkzInsbl

— Hans Solo (@thandojo) October 11, 2021