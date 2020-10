ΗΠΑ: Χαμός με το ρεπορτάζ «φωτιά» για τον γιο του Μπάιντεν – Το χειριστήκαμε απαράδεκτα, λέει ο CEO του Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα πολιτική θύελλα ξέσπασε στις ΗΠΑ μετά την απόφαση που έλαβαν Twitter και Facebook να περιορίσουν τη διάδοση ενός αμφιλεγόμενου άρθρου της New York Post που στρέφεται κατά του Τζο Μπάιντεν.

Το δημοσίευμα εμπλέκει τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και νυν αντίπαλο του Τραμπ σε φερόμενο σκάνδαλο σε σχέση με την επιχείρηση του γιου του Χάντερ στην Ουκρανία.

Η απόφαση προκάλεσε οργή στην παράταξη των Συντηρητικών ,την παρέμβαση Τραμπ , ενώ πυροδότησε νέες συζητήσεις για το πώς οι πλατφόρμες των social media πρέπει να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση ενόψει των αμερικανικών εκλογών.

Συγκεκριμένα το Twitter εμπόδισε χρήστες να δημοσιεύουν συνδέσμους που οδηγούσαν στο άρθρο της Post αλλά και φωτογραφίες από το ρεπορτάζ.

Οι χρήστες που επιχείρησαν να μοιραστούν το δημοσίευμα έβλεπαν μια ειδοποίηση που ανέφερε: «Δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτό το αίτημα, επειδή αυτός ο σύνδεσμος έχει αναγνωριστεί από το Twitter ή τους συνεργάτες μας ως δυνητικά επιβλαβής».

Επίσης, οι χρήστες που έκαναν κλικ ή retweet σε σύνδεσμο που είχε ήδη αναρτηθεί στο Twitter έβλεπαν το προειδοποιητικό μήνυμα «ο σύνδεσμος ενδέχεται να μην είναι ασφαλής».

Σύμφωνα με τoν Guardian, το Twitter δήλωσε ότι περιόρισε τη διάδοση του άρθρου λόγω αμφιβολιών σχετικά με την «προέλευση των υλικών» που περιλαμβάνονται σε αυτό, και που υποτίθεται ότι προήλθαν από έναν υπολογιστή που είχε αφήσει ο Χάντερ Μπάιντεν σε κατάστημα επισκευής Η/Υ του Delaware τον Απρίλιο του 2019. Οι πολιτικές του Twitter απαγορεύουν την «απευθείας διανομή περιεχομένου που έχει αποκτηθεί μέσω ηλεκτρονικής πειρατείας και περιέχει ιδιωτικές πληροφορίες».

Η εταιρεία με μια σειρά από tweets την Τετάρτη, ενημέρωνε ότι μερικές από τις εικόνες του άρθρου περιείχαν προσωπικές και ιδιωτικές πληροφορίες.

. Ο Τζακ Ντόρσεϊ, Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter, δήλωσε ότι η επικοινωνία της εταιρείας σχετικά με την απόφαση περιορισμού της διάδοσης του άρθρου δεν ήταν και η καλύτερη, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η ομάδα δεν μοιράστηκε εξαρχής περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της απόφασης να μπλοκάρει την κοινοποίηση URL.

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt

— jack (@jack) October 14, 2020