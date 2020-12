Η «γυμνή βόλτα» της Κέρι Μπαρνς που συγκίνησε και ευαισθητοποίησε τους λονδρέζους [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες στη χώρα της κινητοποίησαν την Βρετανίδα Κέρι Μπαρνς η οποία μέσα στο καταχείμωνο αποφάσισε να διασχίσει σχεδόν γυμνή με το ποδήλατο της το Λονδίνο.

Στόχος της να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την μάστιγα των αυτοκτονιών και να μαζέψει χρήματα για την Mind, μια σημαντική οργάνωση ψυχικής υγείας στην Αγγλία και την Ουαλία.

Σύμφωνα με το ladbible, η νεαρή Κέρι δεν άντεχε να μένει άλλο άπραγη και αναρωτιόταν τι θα μπορούσε να κάνει για να βοηθήσει. Η συγκάτοικός της, γνωρίζοντας το χιούμορ και τον αυθόρμητο της, της πρότεινε να κάνει μια γυμνή βόλτα με το ποδήλατο στο Λονδίνο.

We made it!! Thank you everyone for your INCREDIBLE support over the last 3 weeks, and especially today. I hope I’ve helped put #SuicidePrevention on the radar with #KerriCyclesNude. If you have any last minute donations, please head to my JustGiving page: https://t.co/l1xmaV5W3R pic.twitter.com/OFmXS1Z5TU — 🍑 Kerri cycles nude for suicide prevention (@KerriCyclesNude) November 29, 2020

We’ve reached the first checkpoint! Here’s hoping people can HANDLE my nudity today. We’ve raised almost £5,500 for @MindCharity which is incredible! Just £100 covers the cost of an Infoline advisor for a whole day. Please share & donate: https://t.co/l1xmaV5W3R #KerriCyclesNude pic.twitter.com/qWM8mrxmJ2 — 🍑 Kerri cycles nude for suicide prevention (@KerriCyclesNude) November 29, 2020

Έχοντας ανακοινώσει τα σχέδιά της τρεις εβδομάδες νωρίτερα, η Μπαρνς ζητούσε από τον κόσμο να κάνει δωρεές στην οργάνωση και όταν έφτασε η μεγάλη μέρα, διένυσε 15 χλμ με το ποδήλατό της μέσα στην πόλη, φορώντας μόνο ένα εσώρουχο, κράνος, αθλητικά παπούτσια και καλύπτοντας το στήθος της με μπογιά.

Όπως είπε στο ladbible, αισθάνθηκε υποχρεωμένη να βοηθήσει τον οργανισμό, που από το ξεκίνημα του δεύτερου lockdown έχει δει τον αριθμό των κλήσεων για ψυχική βοήθεια που δέχεται να αυξάνεται κατακόρυφα.

«Δυστυχώς, μια πολύ στενή συγγενής μου έκανε κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας στο πρώτο lockdown και μια από τις ξαδέλφες μου έβαλε τέλος στη ζωή της πριν από εννέα χρόνια» εξηγεί η κοπέλα.

We need to learn to let down our barriers & lean on our support network. They'll always help in your most challenging times. I want to say a MASSIVE thank you to mine, whose lovely faces, banners & encouragement kept me motivated as I froze between checkpoints on Sunday 💙💙 pic.twitter.com/ZspGOeGsAV — 🍑 Kerri cycles nude for suicide prevention (@KerriCyclesNude) December 1, 2020

I need to go and lie down! Overwhelmed 😍😍 £7,000 to the amazing @MindCharity pic.twitter.com/eDlKtM5sJf — 🍑 Kerri cycles nude for suicide prevention (@KerriCyclesNude) November 30, 2020

London Bridge!? More like London Fridge! It may only be 8 degrees but I’m on fire as I reach my penultimate checkpoint. There’s still time to share and donate, so please do. @MindCharity is SO close to my heart: https://t.co/l1xmaV5W3R #KerriCyclesNude for #SuicidePrevention pic.twitter.com/rhgJqxVY4s — 🍑 Kerri cycles nude for suicide prevention (@KerriCyclesNude) November 29, 2020

Μιλώντας για την εμπειρία της την προηγούμενη Κυριακή, τονίζει πως το κρύο ήταν βασανιστικό παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έκανε κρύα ντους για να προετοιμαστεί. Όμως η στήριξη του κόσμου και η προθυμία του να βοηθήσει οικονομικά τον σκοπό της ήταν κάτι το πραγματικά συγκινητικό, που την αποζημίωσε για την ταλαιπωρία.

